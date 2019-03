Plastiques IPL Inc. annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2018





IPLP annonce également son expansion en Europe continental par son acquisition de la société belge Loomans Group N.V.

MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW/ - Plastiques IPL Inc. (« Plastiques IPL », le « Groupe », « IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (le « T4 2018 » et l'« exercice 2018 »). Plastiques IPL a également annoncé la signature d'une convention d'achat d'actions visant l'acquisition de Loomans Group N.V. (« Loomans ») pour une contrepartie totale de 85,5 millions de dollars, financée au moyen des fonds en caisse existants et des facilités de crédit. La clôture de la transaction devrait avoir lieu d'ici la fin de mars 2019.

Sauf indication contraire, toute l'information financière est présentée en dollars américains. Certaines mesures, y compris celles exprimées sur une base ajustée, ne sont pas conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS », plus loin.

Faits saillants du T4 et de l'exercice 2018

Les produits ont augmenté de 21,4 % pour atteindre 162,0 millions de dollars au T4 2018, et de 22,7 % pour atteindre 657,8 millions de dollars pour l'exercice 2018;

de 22,7 % pour atteindre 657,8 millions de dollars pour l'exercice 2018; Le BAIIA ajusté s'est établi à 17,7 millions de dollars au T4 2018 et à 78,0 millions de dollars pour l'exercice 2018. L'incidence favorable de la croissance interne soutenue a été contrebalancée par les changements dans la composition des produits et par des pressions soutenues exercées sur le coût des intrants, à l'égard principalement des prix élevés des résines;

à 78,0 millions de dollars pour l'exercice 2018. L'incidence favorable de la croissance interne soutenue a été contrebalancée par les changements dans la composition des produits et par des pressions soutenues exercées sur le coût des intrants, à l'égard principalement des prix élevés des résines; La Société a inscrit une perte nette de 1,8 million de dollars au T4 2018 et un bénéfice net global de 1,8 million de dollars pour l'exercice 2018;

un bénéfice net global de 1,8 million de dollars pour l'exercice 2018; Le bénéfice net ajusté a atteint 5,7 millions de dollars au T4 2018 et 29,7 millions de dollars pour l'exercice 2018;

29,7 millions de dollars pour l'exercice 2018; La dette nette a diminué de 23,7 % pour atteindre 210,5 millions de dollars au 31 décembre 2018;

Les dépenses d'investissement nettes en immobilisations corporelles ont totalisé 52,9 millions de dollars pour l'exercice 2018;

La direction a entrepris des mesures d'optimisation des activités de son secteur de solutions d'emballage grand format et environnementales (« EGFE ») en Amérique du Nord;

Nous comptons maintenant une seule catégorie d'actions en raison de la conversion automatique de toutes les actions ordinaires de catégorie B en circulation en actions ordinaires le 28 décembre 2018.

Acquisition de Loomans Group N.V.

La Société a annoncé que, sous réserve des conditions de clôture, elle avait signé un accord de vente et d'achat visant l'acquisition de la totalité de Loomans Group N.V. pour une contrepartie totale d'environ 85,5 millions de dollars (75,0 millions d'euros), financée au moyen des fonds en caisse existants et des facilités de crédit. Loomans a affiché un BAIIA ajusté normalisé de 11,1 millions de dollars* en 2018, reflétant un multiple de 7,7 fois la valeur d'entreprise sur le BAIIA. Loomans exerce ses activités en Belgique, où se trouve son siège social, et sera intégrée à notre secteur Solutions d'emballage de produits de consommation (« SEC ») en Europe.

Loomans est une remarquable société de fabrication d'outillages et de plastiques comptant un seul établissement, ayant une grande expertise en étiquetage dans le moule et qui existe depuis plus de 50 ans. L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'acquisition de Plastiques IPL. Elle diversifie l'empreinte géographique du Groupe, augmentant la capacité et ajoutant la possibilité de servir une clientèle élargie, notamment dans les secteurs au détail des cosmétiques, des soins personnels et des boissons. Loomans compte une clientèle de premier ordre et bien établie en Europe continentale, et elle offre à Plastiques IPL une solide plateforme en vue d'une croissance future dans cette région de même que des synergies potentielles en matière d'outillages et des possibilités de ventes croisées.

L'acquisition devrait avoir une incidence relutive sur le résultat par action ajusté de l'exercice 2019 dans le milieu ou le haut de la fourchette à un chiffre. Pour l'exercice 2018, Loomans a affiché des marges du BAIIA ajusté d'environ 20 % sur des produits de 57,0 millions de dollars*. Nous prévoyons que notre levier financier sera initialement porté à quelque 3,5 fois le BAIIA ajusté des 12 derniers mois de l'entité élargie au 31 mars 2019, avant de redescendre aux niveaux antérieurs à l'acquisition, soit 2,7 fois, prévu d'ici le 31 décembre 2019.

* (selon les états financiers non audités de l'exercice 2018)

Le point sur les activités commerciales du premier trimestre de 2019

Les affaires réalisées par nos secteurs EGFE et SEC depuis le début de l'exercice sont satisfaisantes. Notre secteur Solutions d'emballage réutilisable (« SER ») fait face à des problèmes commerciaux temporaires en raison des conditions météorologiques et du caractère saisonnier des activités s'étant répercutés sur les ventes de contenants pour le marché agricole,De plus, la tierce partie responsbale du déploiement des contenants pour le marché de l'automobile éprouve présentement des problèmes de logistique causant des délais au titre de l'intégration de ces contenants à la chaîne d'apprvovisionnemnet du client final, donnant lieu au report de nouvelles ventes sur le marché de l'automobile jusqu'au deuxième semestre de l'exercice 2019 afin de permettre l'intégration des stocks actuels de contenants pour le marché de l'automobile à la flotte logistique du client final. En dépit de ces défis temporaires, la direction prévoit que le BAIIA ajusté de notre secteur SER pour l'exercice 2019 sera au moins comparable à celui de l'exercice 2018.

« Les résultats de 2018 sont satisfaisants, à la lumière de la hausse soutenue des prix des résines, des coûts liés à la main-d'oeuvre et des frais de transport tout au long de l'exercice, de même que des importantes initiatives de restructuration réalisées par la direction dans le cadre de notre transition en société ouverte cotée en bourse en juin 2018, observe Alan Walsh, chef de la direction de Plastiques IPL.

Au premier trimestre de 2019, notre secteur SER doit composer avec des problèmes commerciaux temporaires, en dépit desquels nous prévoyons que son BAIIA ajusté pour l'exercice 2019 sera au moins comparable à celui de 2018. Les affaires réalisées par nos secteurs EGFE et SEC sont satisfaisantes. Nous avons fais progresser nos stratégies d'approvisionnement en résines et la mise en oeuvre du programme d'optimisation des activités, et nous nous efforçons de maximiser la rentabilité de notre portefeuille de produits et de nos positions de marché. En 2019, nous anticipons une amélioration généralement solide des activités commerciales du Groupe reflétant les avantages des diverses initiatives que nous avons entreprises ainsi que la vigueur sous-jacente de nos activités.

Nous sommes également ravis d'annoncer l'acquisition de Loomans, entreprise que nous ciblons depuis 2015. Loomans accroîtra notre empreinte géographique, commerciale et sectorielle, ce qui permettra à Plastiques IPL de participer à des plans de croissance de la clientèle nouveaux et existants en Europe continentale en plus de nous doter de capacités de fabrication d'outillages à l'interne. »

Résultats financiers et événements touchant la Société

(en millions de dollars,

sauf indication contraire) T4 2018 T4 2017 Exercice 2018 Exercice 2017 Produits 162,0 133,4 657,8 535,9 Bénéfice brut 25,7 24,1 109,2 108,0 BAIIA ajusté 17,7 19,1 78,0 80,1 (Perte nette) bénéfice net (1,8) 5,5 1,8 22,7 Bénéfice net ajusté 5,7 1,6 29,7 23,7 Résultat dilué par action ajusté (en $) 0,11 0,05 0,63 0,73 Résultat dilué par action ajusté pro forma (en $) 0,11 0,03 0,55 0,44

Les produits ont augmenté de 21,4 % pour s'établir à 162,0 millions de dollars au T4 2018, comparativement à 133,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2017 (le « T4 2017 »). L'augmentation s'explique en grande partie par la croissance interne soutenue des volumes et les hausses des prix au sein des trois secteurs de la Société, en particulier SEC et SER. Dans le secteur SER, les ventes de contenants ont augmenté de 52,6 % au T4 2018 par rapport au T4 2017, ce qui s'explique d'abord et avant tout par les ventes au marché de l'automobile.

Le bénéfice brut a augmenté, passant de 24,1 millions de dollars au T4 2017 à 25,7 millions de dollars au T4 2018. La marge bénéficiaire brute pour le T4 2018 s'est établie à 15,9 %, contre 18,0 % pour le T4 2017. Le BAIIA ajusté s'est établi à 17,7 millions de dollars pour le T4 2018, comparativement à 19,1 millions de dollars pour le T4 2017. Les marges du BAIIA ajusté se sont contractées dans tous nos secteurs au T4 2018 par rapport au T4 2017. Le recul de la marge bénéficiaire brute, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté pour le T4 2018 est principalement imputable aux pressions exercées sur le coût des intrants par les coûts des résines et de la main-d'oeuvre, ainsi qu'aux changements dans la composition des produits, facteurs contrebalancés en partie par la croissance interne soutenue dans tous nos secteurs.

La Société a inscrit une perte nette de 1,8 million de dollars au T4 2018, contre un bénéfice net de 5,5 millions de dollars au T4 2017. Cette variation est en grande partie attribuable aux coûts supplémentaires liés à la réorganisation et à l'intégration des activités et à la baisse du crédit d'impôt sur le résultat au T4 2018. Le bénéfice net ajusté a totalisé 5,7 millions de dollars au T4 2018, soit une hausse de 4,1 millions de dollars comparativement à 1,6 million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La croissance est attribuable en partie à une réduction des charges financières et à la baisse de la charge d'impôt pour l'exercice 2018. Le résultat dilué par action ajusté s'est établi à 0,11 $ au T4 2018, contre 0,05 $ au T4 2017. Sur une base pro forma, le résultat dilué par action ajusté a totalisé 0,11 $ au T4 2018, comparativement à 0,03 $ au T4 2017.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont représenté des entrées de 23,0 millions de dollars au T4 2018, comparativement à des entrées de 34,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique principalement par la diminution des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation qui a découlé de la baisse du BAIIA ajusté et de l'incidence de la variation du fonds de roulement par rapport au T4 2017.

Programme d'optimisation des activités : mieux préparés à poursuivre la croissance

Au T4 2018, la Société a mis en place des mesures améliorées en vue d'accroître ses marges commerciales et ses niveaux de rentabilité de base en 2019 et par la suite. Cette vaste initiative stratégique prévoit diverses mesures spécifiques visant à accroître la marge et le bénéfice durable dans le secteur EGFE en Amérique du Nord, dans le but de ramener les marges du BAIIA ajusté du secteur EGFE aux alentours de 15 % d'ici l'exercice 2020. Au T4 2018, une charge de 4,6 millions de dollars a été comptabilisée dans nos états financiers au titre des mesures liées à ce programme d'optimisation.

Perspectives

La Société continue de connaître une forte croissance de la demande pour ses produits.

Les résultats financiers de l'exercice 2018 ont été touchés défavorablement, entre autres facteurs, par les changements dans la composition des produits et les hausses des prix des résines, des frais de transport et de logistique ainsi que des coûts de la main-d'oeuvre. En Amérique du Nord, les prix moyens du polyéthylène HDPE et du polypropylène selon l'indice IHS ont augmenté de 10,1 % et de 15,8 %, respectivement, au cours de l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017. Entre octobre 2018 et décembre 2018, le prix du polyéthylène et du polypropylène selon l'indice IHS s'est replié de quelque 7 % et 19 %, respectivement. Le prix par livre de polypropylène a diminué de 11 % entre le début de janvier 2018 et la fin de décembre 2018, alors que les prix du polyéthylène sont demeurés stables au cours de cette même période. En raison de l'approvisionnement en stocks, du caractère cyclique de la demande et de la nature du processus de production, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la Société estime que le processus d'appel d'offres d'approvisionnement en résine récemment négocié et les baisses de prix du polypropylène auront une incidence favorable sur ses résultats de l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018. À court terme, les prix des résines devraient demeurer relativement stables.

Les affaires réalisées par les secteurs EGFE et SEC au cours de la période de deux mois close à la fin de février 2019 ont été satisfaisantes. Le secteur SER accuse un certain retard temporaire au premier trimestre de 2019 en ce qui a trait aux ventes de contenants pour le marché agricole, retard que nous nous attendons à avoir rattrapé d'ici la fin de l'exercice 2019. Ce retard découle notamment des conditions météorologiques très défavorables ayant frappé la côte ouest des États-Unis, lesquelles ont entraîné une chute des livraisons. Par ailleurs, au premier trimestre de 2019, un fournisseur de services logistiques tiers responsable du déploiement des contenants pour le marché de l'automobile a avisé la Société qu'en raison de problèmes logistiques, il disposait d'importants stocks de contenants qui n'étaient pas encore intégrés à la flotte logistique du producteur automobile principal et qu'il ne passerait aucune nouvelle commande avant le deuxième semestre de l'exercice 2019. Le contenant pour le marché de l'automobile remporte un vif succès sur son marché cible, les réactions et les commentaires des clients sont excellents et la direction continue donc de croire que ce produit générera des ventes futures considérables. La Société a pris des mesures correctives visant à rationaliser ses coûts et a discuté activement avec d'autres producteurs automobiles afin de diversifier sa clientèle et d'accélérer les autres occasions de générer des produits. En dépit des questions susmentionnées, nous prévoyons que le BAIIA ajusté du secteur SER pour l'exercice 2019 sera au moins comparable à celui de l'exercice 2018.

La direction se concentre sur l'amélioration générale de la performance opérationnelle et financière pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018, grâce au programme de dépenses d'investissement d'envergure récent, qui tire à sa fin, à l'évolution de nos stratégies d'approvisionnement en résines, à la stabilisation de nos frais de transport ainsi qu'à l'amélioration du BAIIA ajusté découlant de la mise en oeuvre du programme d'optimisation des activités de notre secteur EGFE en Amérique du Nord annoncé au quatrième trimestre de 2018.

En l'absence de nouvelles occasions de croissance des dépenses d'investissement appuyées par des contrats avec des clients, la direction prévoit que les dépenses d'investissement en immobilisations corporelles de l'exercice 2019 afficheront une diminution importante par rapport à l'exercice 2018 pour s'établir dans une fourchette de 32,5 millions de dollars à 37,5 millions de dollars, à mesure que le programme de dépenses d'investissement important tire à sa fin. Cette estimation est notamment fondée sur les hypothèses suivantes : i) parachèvement des projets d'immobilisations selon les délais et les budgets impartis; ii) stabilité relative des taux de change et iii) taux d'intérêt et d'inflation demeurant conformes aux niveaux historiques.

États financiers consolidés et rapport de gestion

Les états financiers consolidés audités de la Société et les notes y afférentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport de gestion connexe sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com et sous l'onglet Relations avec les investisseurs du site Web de la Société au www.iplpgroup.com.

Conférence téléphonique

La direction tiendra une conférence téléphonique à l'intention des analystes et des investisseurs pour discuter des résultats du T4 2018 de la Société, aujourd'hui à 13 h (heure de l'Est). Pour joindre la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-416-764-8609 au Canada, le 1-888-390-0605 en Amérique du Nord ou le 1800 939 111 en Irlande. Une diffusion audio en direct sera disponible sur le Web à l'adresse suivante : https://event.on24.com/wcc/r/1931735/7F2C701C407CBFE014EDB092504CCD18.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 26 mars 2019 à 23 h 59 (heure de l'Est). Pour accéder à l'enregistrement, veuillez composer le 1-416-764-8677 au Canada ou le 1?888?390?0541 en Amérique du Nord, et entrer le code 236048#. Une transcription complète de la conférence sera publiée sur le site Web de la Société.

À propos de Plastiques IPL

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, présent au Canada, aux États?Unis, au Royaume?Uni, en Irlande, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2 000 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société au www.iplpgroup.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés qui constituent ou pourraient être réputés constituer des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs représentent tous les éléments qui ne sont pas des faits historiques. Plus précisément, les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, les possibilités de croissance attendues de la Société ainsi que ses perspectives en matière de produits et de BAIIA ajusté pour 2019, les dates prévues de parachèvement de certains des projets d'immobilisations de la Société, la capacité de la Société de transférer les variations importantes des prix des intrants aux clients, les attentes de la Société à l'égard des coûts des résines et du transport et les résultats des mesures prises par la Société à cet égard y compris leur incidence sur la marge brute et la marge du BAIIA ajusté de l'exercice 2019, les attentes liées au recrutement de main-d'oeuvre et à la hausse du coût de la main-d'oeuvre, ainsi que nos sorties de trésorerie attendues pour l'exercice 2019 et l'incidence du carnet de commandes bien rempli du secteur SER sur la marge du BAIIA ajusté de la Société pour l'exercice 2019. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions prospectives, comme les termes « être d'avis que », « estimer », « planifier », « prévoir », « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pourrait », « fera » ou « devrait » ou, dans chaque cas, par leur forme négative ou déclinée autrement ou par une terminologie semblable ou, encore, par des analyses portant sur la stratégie, les plans, les objectifs, les événements à venir ou les intentions.

Ces informations reflètent les attentes actuelles de la Société quant à l'avenir. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent à la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société daté du 15 mars 2019. Cette information repose sur des hypothèses et opinions raisonnables à la lumière de l'information dont dispose la Société, et elle est formulée en date du présent communiqué de presse. La Société rejette toute obligation de mettre à jour l'une ou l'autre des informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où elle est expressément tenue de le faire en vertu des lois applicables ou par un organisme de réglementation.

Nous tenons à avertir le lecteur que la liste de facteurs de risque et d'incertitude n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur les résultats de la Société. Il y a lieu d'examiner attentivement les risques, incertitudes et hypothèses liés à ces énoncés lors de l'évaluation des informations prospectives et de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Voir les rubriques « Énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour une analyse des incertitudes, risques et hypothèses liés à ces énoncés.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse emploie certaines mesures et certains ratios non conformes aux IFRS. La direction a recours à des mesures financières non conformes aux IFRS afin d'établir des comparaisons avec les périodes précédentes, de préparer les budgets d'exploitation annuels et de formuler des prévisions et des projections quant aux perspectives de croissance des résultats. Ces données sont également utilisées par la direction pour évaluer la rentabilité des activités courantes et analyser notre situation financière, la performance de l'entreprise et les tendances. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues aux termes des IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par celles-ci; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Elles sont plutôt présentées à titre de complément aux mesures conformes aux IFRS et visent à favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Ainsi, ces mesures ne doivent pas être prises isolément ni être considérées comme un substitut pour l'analyse de notre information financière présentée conformément aux IFRS. Nous avons recours à des mesures financières non conformes aux IFRS, dont le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAII ajusté, le bénéfice net ajusté, le résultat de base par action ajusté, le résultat dilué par action ajusté, le résultat de base et dilué par action ajusté pro forma, la dette nette et les flux de trésorerie disponibles ajustés, qui servent à fournir des mesures supplémentaires de notre performance sur le plan de l'exploitation et ainsi mettent en lumière les tendances marquant nos activités principales que les mesures conformes aux IFRS, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons que la présentation de ces mesures financières permet aux investisseurs de mieux comprendre notre rendement financier et notre situation financière. Nous croyons également que ces mesures financières sont utiles pour évaluer notre performance sur le plan de l'exploitation d'une période à l'autre puisqu'elles ne tiennent pas compte de certains éléments qui, selon nous, ne sont pas représentatifs de nos activités principales. Les tableaux plus bas présentent un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse.

Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice découlant des activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières nettes, la quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les coûts liés à la transaction de refinancement, les coûts liés à la réorganisation et à l'intégration des activités, les coûts liés au premier appel public à l'épargne et frais connexes, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les autres produits (charges). Le BAII ajusté correspond au BAIIA ajusté déduction faite des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.



Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice découlant des activités poursuivies (1 830) 6 116 1 775 23 337 Impôt sur le résultat (2 471) (7 231) (8 636) (971) Coûts de transaction liés au refinancement - - 5 658 - Charges financières (montant net) 3 658 5 314 16 134 15 996 Autres charges (produits) (montant net) 242 (404) 412 (2 082) Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (462) 18 (2 415) (1 992) (Perte) bénéfice d'exploitation (863) 3 813 12 928 34 288 Coûts liés à la réorganisation et à l'intégration des activités 8 541 5 495 14 375 12 755 Coûts liés au premier appel public à l'épargne et frais connexes - - 9 923 - BAII ajusté 7 678 9 308 37 226 47 043 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 9 990 9 841 40 815 33 030 BAIIA ajusté 17 668 19 149 78 041 80 073

Rapprochement du bénéfice net ajusté, du résultat de base par action ajusté, du résultat dilué par action ajusté et du résultat par action pro forma :

Bénéfice net ajusté, résultat de base par action ajusté et résultat dilué par action ajusté

Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice découlant des activités poursuivies avant la quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les coûts liés à la transaction de refinancement, à la réorganisation et à l'intégration des activités, les coûts liés au premier appel public à l'épargne et frais connexes ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les autres produits (charges), l'impôt sur le résultat pour chacun des éléments susmentionnés et l'incidence de la modification des taux d'impôt. Le résultat de base par action ajusté et le résultat dilué par action ajusté sont calculés en divisant le bénéfice net ajusté par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. En ce qui concerne le résultat dilué par action ajusté, le nombre d'actions ordinaires en circulation est ajusté pour tenir compte de l'incidence des options ayant un effet dilutif.



Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en milliers de dollars, sauf indication contraire) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice découlant des activités poursuivies (1 830) 6 116 1 775 23 337 Coûts de transaction liés au refinancement - - 5 658 - Coûts liés à la réorganisation et à l'intégration des activités 8 541 5 495 14 375 12 755 Coûts liés au premier appel public à l'épargne et frais connexes - - 9 923 - Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1 647 1 763 6 625 5 168 Autres charges (produits) (montant net) 242 (404) 412 (2 082) Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (462) 18 (2 415) (1 992) Incidence de la modification des taux d'impôt - (9 312) - (9 312) Impôt lié à chacun des éléments susmentionnés (2 389) (2 094) (6 633) (4 209) Bénéfice net ajusté 5 749 1 582 29 720 23 665 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 53 477 31 607 45 940 31 492 Résultat de base par action ajusté (en $) 0,11 0,05 0,65 0,75 Instruments de capitaux propres ayant un effet dilutif

- options sur actions 635 833 963 1 108 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 54 112 32 440 46 903 32 600 Résultat dilué par action ajusté (en $) 0,11 0,05 0,63 0,73

Résultat de base et dilué par action ajusté pro forma

Le résultat par action ajusté pro forma correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre pro forma d'actions ordinaires en circulation. Le résultat par action ajusté pro forma reflète le résultat par action historique révisé selon le nombre d'actions ordinaires en circulation aux dates de clôture respectives des périodes, après prise en compte de l'opération de réorganisation des actions qui a eu lieu le 28 février 2018 dans le cadre de laquelle les titres de capitaux propres des actionnaires minoritaires dans IPL Inc. ont été échangés contre 47 238 242 actions d'IPL Ltd. Il tient également compte du plan d'arrangement aux termes duquel les actionnaires ordinaires ont échangé leurs actions contre des actions ordinaires de catégorie B, à raison de cinq actions d'IPL Ltd pour une action ordinaire de catégorie B de Plastiques IPL Inc. Enfin, le résultat par action pro forma rend compte du nombre d'actions ordinaires émises à la clôture du premier appel public à l'épargne et du nombre d'actions rachetées aux termes de l'option de rachat. En ce qui concerne le résultat dilué par action ajusté pro forma, le nombre d'actions ordinaires en circulation est ajusté pour tenir compte de l'incidence des options ayant un effet dilutif. En ce qui concerne le résultat dilué par action ajusté pro forma, le nombre d'actions ordinaires en circulation est ajusté pour tenir compte de l'incidence des options ayant un effet dilutif.



Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en milliers de dollars, sauf indication contraire) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice net ajusté 5 749 1 582 29 720 23 665 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 53 477 31 607 45 940 31 492 Ajustement pro forma au titre des actions émises lors de la réorganisation des actions - 9 448 1 496 9 448 Ajustement pro forma au titre des actions émises aux termes du premier appel public à l'épargne - 14 200 6 983 14 200 Ajustement pro forma au titre des actions rachetées aux termes de l'option de rachat - (2 086) (1 014) (2 086)

53 477 53 169 53 405 53 054 Résultat de base par action ajusté pro forma (en $) 0,11 0,03 0,56 0,45 Instruments de capitaux propres ayant un effet dilutif - options sur actions1) 635 833 963 1 108 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 54 112 54 002 54 368 54 162 Résultat dilué par action ajusté pro forma (en $) 0,11 0,03 0,55 0,44

1) Compte tenu du plan d'arrangement aux termes duquel les actionnaires ordinaires d'IPL Ltd ont échangé leurs actions contre des actions ordinaires de catégorie B, à raison de cinq actions ordinaires d'IPL Ltd pour une action ordinaire de catégorie B.

Rapprochement de la dette nette

Le tableau qui suit présente la dette nette de la Société à la clôture des périodes indiquées. La dette nette s'entend des prêts et emprunts et des billets convertibles moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie, exclusion faite du passif lié à une option de vente se rapportant aux participations des actionnaires sans contrôle dans IPL Inc.



Au 31 décembre Au 31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017 Emprunts bancaires 258 431 286 118 Emprunts à terme de second rang - 35 280 Passifs liés aux contrats de location-financement 544 353 Billets convertibles 1 420 1 945 Trésorerie et équivalents de trésorerie (49 857) (47 609) Dette nette 210 538 276 087

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés

Les flux de trésorerie disponibles ajustés représentent les flux de trésorerie qui sont générés par les activités d'IPLP et qui sont disponibles aux fins de réinvestissement ailleurs, y compris aux fins du remboursement anticipé de la dette. Ils représentent les entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation exclusion faite des activités abandonnées, moins les montants payés au titre des charges financières et de l'investissement de maintien, auxquels ont été rajoutés les coûts liés à la réorganisation et à l'intégration des activités payés, sauf les coûts liés aux activités d'investissement et de financement, le paiement des coûts liés au premier appel public à l'épargne et frais connexes et les autres montants (reçus) payés au titre des (produits) charges.



Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017 2018 2017 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 21 835 38 393 18 669 53 991 Premier appel public à l'épargne et frais connexes 2 564 -- 9 923 -- Coûts liés à la réorganisation et à l'intégration

des activités payés (à l'exclusion des coûts liés

à l'investissement et au financement) 3 961 4 174 8 092 8 587 Autres produits reçus (150) (1 581) (205) (1 412) Entrées nettes de trésorerie ajustées liées aux activités d'exploitation 28 210 40 986 36 479 61 166 Investissement de maintien (1 661) (2 241) (8 672) (6 320) Charges financières payées (3 549) (4 775) (13 770) (15 120) Flux de trésorerie disponibles ajustés 23 000 33 970 14 037 39 726

