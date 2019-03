/R E P R I S E -- Avis aux médias - Raymond Chabot Grant Thornton disponible pour commenter les budgets fédéral et du Québec, dès la levée des huis clos/





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les associés en fiscalité, Luc Lacombe et Sylvain Gilbert, seront présents à Ottawa et à Québec mardi le 19 et jeudi le 21 mars et pourront répondre aux questions des journalistes dès la levée des huis clos prévue vers 16 heures.

Pour vous entretenir avec un fiscaliste, communiquez avec Francis Letendre, chef, affaires publiques (par courriel : letendre.francis@rcgt.com; par téléphone : 514 390-4201), avant la tenue des huis clos, soit d'ici mardi, 19 mars, 9 h. À noter, MM. Lacombe, Gilbert et Letendre participeront aux huis clos.

Madame Justine Comtois, conseillère, communications, peut également être rejointe, même les jours du dépôt des budgets (par courriel : comtois.justine@rcgt.com; par téléphone : 514 878-2692, p. 5758, par cellulaire : 514 814-5131).

Pour information, les recommandations prébudgétaires de la firme formulées aux deux gouvernements sont disponibles ici.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

