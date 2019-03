Haier dévoile la première buanderie intelligente au monde au cours du salon AWE 2019





SHANGHAI, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Haier, le plus grand fabricant mondial d'appareils électroménagers, a dévoilé la première buanderie intelligente au monde, lors de la 2019 Appliances & Electronics World Expo (AWE 2019), à Shanghai (Chine). Cette solution complète associe le lavage, le séchage et le pliage grâce aux produits et technologies intelligents les plus récents de Haier.

Haier a ouvert la voie de « l'Internet des vêtements » (Internet of Clothing ? IoC), une solution de buanderie en réseau qui relie une machine à laver, un étendage et une machine de pliage intelligents. Pour commencer, la machine à laver effectue un cycle de lavage après avoir analysé le matériau des vêtements, la qualité de l'eau et le type de détergent. Puis la machine de pliage intelligente, installée sur l'étendage intelligent, détecte si les vêtements sont suffisamment secs. Elle envoie alors un rappel, via l'application U+ de Haier, pour suggérer à l'utilisateur de lancer la fonction de pliage automatique. L'appareil analyse alors le type de vêtements et les plie correctement. La progression de la tâche est vérifiable à tout moment sur l'application.

« En plus d'améliorer les technologies de nos appareils de buanderie, nous souhaitions créer un scénario où une buanderie intelligente pourrait aider les clients à organiser les tâches d'une manière sans précédent. Les appareils en réseau interagissent maintenant entre eux afin de surveiller efficacement la progression du lavage et du séchage, proposant ainsi une expérience de lavage pratique et sans tracas », a déclaré M. Li Yang, vice-président et directeur général de la division des machines à laver chez Haier.

Haier a conçu le premier écosystème et la première plateforme IoC au monde, qui fonctionnent désormais avec plus de 4800 ressources liées aux soins du linge, parmi lesquelles des machines à laver, des penderies intelligentes, des miroirs, des machines à repasser et bien plus encore, offrant ainsi aux clients une solution intelligente qui couvre le lavage, l'entretien des tissus, le stockage, l'assemblage et les achats.

Au cours du salon AWE 2019, Haier a exposé ses solutions intégrales sous forme de placard intelligent et de buanderie intelligente. Les scénarios personnalisés comprenaient les faits marquants suivants :

un service d'essai de vêtements, virtuel et en 3D, destiné aux boutiques de vêtements ;

un service de stylisme intelligent, en fonction des conditions climatiques, des scénarios et des préférences ;

le choix d'un emplacement adapté pour les vêtements dans une penderie intelligente, grâce à un système de gestion intelligent ;

un repassage professionnel où le matériau est automatiquement analysé ;

une machine à laver les chaussures intelligente, qui lave et prend soin des chaussures avec la technologie de reconnaissance d'image la plus avancée de l'intelligence artificielle.

Alors que l'Internet des objets (Internet of Things ? IoT) progresse rapidement, la stratégie globale de Haier pour les maisons intelligentes vise à construire une écologie de marque centrée sur le style de vie ; la buanderie intelligente sous IoC est un élément important qui montre les progrès de l'entreprise pour la mise en place d'un écosystème de buanderie intelligente.

« En tant que plateforme ouverte, l'IoC de Haier recherche toutes sortes de ressources pour développer davantage les scénarios et fournir des solutions plus intelligentes à nos clients », a ajouté Li.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la première marque au monde dans le domaine des appareils électroménagers, avec 10,5 % de parts de marché. Ses marques comprennent Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon et Candy en Italie. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.haier.net/en

