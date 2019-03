Conseil fiscal : notez et déclarez vos pourboires et gratifications





Le saviez-vous?

Au Canada, les pourboires et gratifications sont considérés comme un revenu, et vous devez déclarer ce revenu en totalité. La façon dont les pourboires sont déclarés varie selon que vous les recevez directement ou grâce à une entente de pourboires contrôlés : vous avez la responsabilité de noter et de déclarer les pourboires directs, tandis que votre employeur doit noter et déclarer les pourboires contrôlés.

Comment déclarer les pourboires et gratifications

Si vous recevez des pourboires ou des gratifications de façon directe (payés directement par le consommateur) dans le cadre de votre travail, vous devez suivre ces trois étapes :

Notez tous vos pourboires et gratifications obtenus pendant l'année et conservez une copie de votre document. Calculez le montant total reçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Déclarez le montant total reçu à la ligne 104 de votre déclaration de revenus et de prestations.

Si vos pourboires et gratifications sont contrôlés par votre employeur, votre revenu en pourboires devrait déjà figurer sur votre feuillet T4. Si vous n'en êtes pas certain, demandez à votre employeur.

En ce qui concerne les pourboires gagnés dans la province de Québec, visitez le site Web de Revenu Québec.

Pourquoi déclarer vos pourboires et gratifications?

Au-delà du respect de la loi, la déclaration de vos pourboires et gratifications a également des avantages financiers pour vous. En effet, leur déclaration augmente votre revenu total, ce qui présente des avantages à long terme dans les situations suivantes :

Pour faire une demande de prêt ou d'hypothèque - vous pourriez être admissible à un montant plus élevé;

Pour épargner pour la retraite - votre limite de cotisation pour votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER) sera plus élevée;

Pour recevoir des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) - vous pouvez choisir de payer des cotisations au RPC ou au RRQ sur les pourboires et les gratifications gagnés, ce qui augmentera le montant de pension que vous recevrez au moment de la retraite.

Pour en savoir plus sur la déclaration de pourboires et de gratifications, veuillez consulter le site Canada.ca/pourboires-et-gratifications.

