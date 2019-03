/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les arts et la culture rayonnent en Ontario/





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera dans la région de Toronto et de Hamilton pour rencontrer des groupes oeuvrant dans le domaine des arts et de la culture

TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera dans la région de Toronto et de Hamilton du 14 au 16 mars. Il profitera de son voyage pour souligner les exceptionnels projets d'infrastructure culturelle dans la région, ainsi que rencontrer des groupes oeuvrant dans le domaine des arts et de la culture afin de discuter des priorités du secteur de la création.

Le ministre Rodriguez entamera son voyage à Kleinburg le 14 mars, où il visitera la Collection McMichael d'art canadien.

Il se rendra ensuite à Toronto pour rencontrer des représentants d'Historica Canada ainsi que des intervenants du milieu des arts et de la culture du quartier Davenport.

Le 15 mars, le ministre Rodriguez fera une annonce à l'Artscape Daniels Launchpad concernant des projets d'infrastructure culturelle. Il visitera ensuite le chantier du Massey Hall, où des rénovations sont en cours.

Le 16 mars, le ministre se rendra à Hamilton, où il visitera la Galerie d'art de Hamilton et rencontrera des intervenants du domaine des arts et de la culture de la scène locale.

Les activités ouvertes aux médias sont indiquées ci-dessous.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activité pour les journalistes, le jeudi 14 mars 2019

Collection McMichael d'art canadien

Lieu : 10365, avenue Islington, Kleinburg

Notes pour les journalistes :

11 h 30 - séance de photo

Activité pour les journalistes, le vendredi 15 mars 2019

Artscape Daniels Launchpad

Lieu : Sugar Hall, Tour Est (4e étage), 130, Queens Quay Est, Toronto

Notes pour les journalistes :

12 h 25 - ouvert aux médias

