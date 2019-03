Le SIU du Canada désire faire monter des centaines de travailleurs qualifiés à bord





L'industrie canadienne du transport maritime offre des emplois stables et bien rémunérés aux gens de métier canadiens

OTTAWA, le 15 mars 2019 /CNW/ - À quelques semaines de l'ouverture de la saison de navigation, le Syndicat international des marins canadiens (SIU) a un besoin immédiat d'embaucher des centaines de travailleurs qualifiés afin de remédier à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur en plein essor du transport maritime.

Les travailleurs qualifiés ayant une expérience dans l'industrie maritime ou en tant que gens de métier possèdent des compétences précieuses qui peuvent être utiles à bord d'un navire marchand. En juin 2018, le SIU s'est associée à l'Institut de formation des marins pour lancer une initiative nationale d'embauche visant à recruter et former de jeunes travailleurs. L'initiative a connu un grand succès. Toutefois, le besoin pour des travailleurs qualifiés ne fait que croître. En effet, plus de 20% des membres actuels du SIU prendront leur retraite d'ici les cinq prochaines années.

« L'économie maritime du Canada est florissante et la demande croissante pour des marins signifie que les travailleurs qualifiés peuvent obtenir un salaire et des bénéfices avantageux dans une carrière longue et stable dont ils peuvent être fiers, a déclaré Vince Giannopoulos, membre du SIU et porte-parole de la campagne d'embauche. Si vous possédez de l'expérience dans l'industrie maritime ou en tant que gens de métier et que vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, le SIU peut vous aider à transférer vos compétences dans un emploi à bord d'un navire et assurer une transition en douceur. »

En rejoignant le SIU du Canada, les membres font partie d'une véritable fraternité de la mer, travaillant pour de grandes entreprises canadiennes telles que Corporation Algoma Central, le Groupe Desgagnés et Canada Steamship Lines. Les membres du SIU ont l'occasion unique de naviguer sur les voies maritimes du Canada (et potentiellement vers des ports internationaux) à bord de navires modernes équipés du Wi Fi. Ainsi, ils ne sont jamais très loin de leurs proches.

Être marin est un travail qui exige de ne pas avoir peur de se salir les mains. Cependant, le SIU possède des exigences très strictes en ce qui concerne les normes de sécurité. Nos membres sont donc parmi les mieux formés au monde. Grâce à un partenariat avec l'Institut de formation des marins, nos recrues acquièrent des compétences recherchées et ont accès à des formations qui leurs permettront de continuer à se développer tout au long de leur carrière.

En 2018, grâce aux efforts de revendications du SIU, certaines politiques du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) ont été modifiées pour garantir que les travailleurs canadiens auront priorité sur les emplois offerts dans le secteur maritime. Cela signifie qu'il existe maintenant encore plus de postes intéressants pour les travailleurs canadiens qualifiés.

« Avec l'augmentation du commerce national et international, rejoindre la marine marchande canadienne est un choix de carrière intelligent et stratégique, a déclaré James Given, président du SIU du Canada. S'ils sont prêts pour un peu d'aventure, nous offrons aux travailleurs qualifiés la possibilité de bien gagner leur vie et de profiter de nombreux bénéfices ainsi que de l'un des meilleurs régimes de retraite de l'industrie. »

Les candidats intéressés peuvent visiter www.seafarers.ca/fr/emplois/ pour en savoir plus et postuler.

-À propos du SIU du Canada : Le plus important syndicat de marins au pays, Le Syndicat International des Marins Canadiens est au service des marins non brevetés depuis 1938. Mieux connu par les lettres SIU, nous représentons la majorité des marins non brevetés travaillant à bord de navires des Grands Lacs ainsi que sur le fleuve St-Laurent, la Côte Est et la Côte Ouest.

