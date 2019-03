RUDSAK ouvre son premier magasin international à Hudson Yards, dans la ville de New York





Célébrant le 25e anniversaire de la compagnie, l'ouverture de ce magasin marque leur première location aux États-Unis.

NEW YORK, le 15 mars 2019 /CNW/ - RUDSAK, la compagnie se spécialisant dans les manteaux de luxe basée à Montréal, ouvre son premier magasin emblématique dans la ville de New York. Cette ouverture marque la première incursion de la marque sur le marché de la vente au détail aux États-Unis, ainsi que son expansion internationale.

« La ville de New York était un choix naturel en tant que localisation pour le premier magasin international RUDSAK, car la philosophie de la ville est celle qui se reproche davantage à la nôtre. Les New-Yorkais ont une mentalité de démarquez-vous et accomplissez-vous qui est parallèle au style dans lequel ils le font, » a dit Evik Asatoorian, Fondateur de RUDSAK. « Nos manteaux et nos vêtements vous aident à vous démarquer et à vous accomplir avec style. »

Le magasin emblématique de RUDSAK, d'une superficie de 1 996 pieds carrés, est situé dans le nouveau Hudson Yards Luxury Plaza. L'entrée, au large de la 10e Avenue, accueille les clients dans un espace moderne et inspiré par la nature conçu par KCG Architects. L'utilisation de matériaux nobles tels que le bois et le marbre met en valeur les produits de luxe de la marque et leur lien avec les éléments naturels dans lesquels ils sont utilisés comme vêtement d'extérieur. Au centre du magasin, une structure tournante constitue la pièce de résistance où seront présentés les derniers styles de la saison.

Célébrant la nouvelle maison de RUDSAK, la marque a fait appel à un groupe diversifié d'habitants de la ville de New York pour leur campagne #OuterMost et a démontré comment chacun exprime son style unique à travers leurs expressions les plus extraverties d'eux-mêmes. Les influenceurs Coco & Breezy, l'artiste Juno Shen, le photographe reconnu Greg Swales et le Fondateur de RUDSAK Evik Asatoorian seront présentés dans le cadre de cette campagne et dans le magasin au courant des cinq prochains mois et présenteront leur histoire personnelle. Juno Shen a également créé une nouvelle installation d'art du néon pour RUDSAK à laquelle les clients pourront participer afin de gagner un concours dans le cadre de la semaine d'ouverture du magasin.

RUDSAK sera ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 21h00 et le Dimanche de 11h00 à 19h00.

À PROPOS DE LA MARQUE :

RUDSAK, une marque de mode luxe se spécialisant dans les manteaux et les cuirs de première qualité, créée par Evik Asatoorian avec l'objectif de concevoir des collections basées sur des vêtements iconiques et des essentiels de tous les jours et raffinées avec une attention particulière aux détails et au style.

Le premier manteau, conçu en 1994, était un manteau iconique en cuir noir, le symbole ultime de la non-conformité et de la rébellion. Le style de Rudsak continue d'évoluer à travers le temps et pourtant, au cours de ses 25 années d'histoire, demeure toujours fidèle à ses propres origines et son engagement pour les cuirs de première qualité et les pièces de résistance, à la fois tendances et fonctionnelles.

