Des produits de beauté français haut de gamme pour les consommatrices chinoises

PARIS, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Li Chengguo a lancé son business en 2009. Grâce à un parcours brillant mais atypique, il a réussi à créer un marché inexistant à l'époque : les soins de beauté haut de gamme en Chine.

« Tout petit déjà, on me disait que je ne faisais pas les choses comme les autres, que j'étais différent », se rappelle l'entrepreneur, fondateur et PDG de Brown Brothers aujourd'hui première entreprise d'importation de produits de beauté médicale haut de gamme européens, bios et naturels, en Chine.

Doué en mathématiques, à 18 ans il ne passe pas le Bac mais un concours d'excellence qui lui permet d'intégrer directement la célèbre Université d'industrie d'Harbin. Il fait partie des 22 heureux élus. Alors qu'il a la possibilité de faire un doctorat, il décide de commencer à travailler en tant qu'ingénieur en informatique, puis dans l'industrie financière.

« Tout le monde partait travailler chez Google ou Microsoft à l'époque, mais moi je voulais rester en Chine et développer quelque chose ici », raconte-t-il.

En 2007, il laisse de côté l'informatique et commence un MBA à l'école de Guanghua Management de l'Université de Pékin. Se concentrant dans un premier temps sur un projet d'entreprise d'exportation de stores aux États-Unis, il décide finalement d'écouter son intuition ainsi que son amie de l'époque : « Elle avait de graves problèmes de peau. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il n'y avait que des mauvais produits de beauté en Chine. Les femmes chinoises n'avaient pas accès à de bons cosmétiques ».

Après 8 ans de développement, Brown Brothers est leader sur le marché. Et pourtant, peu de ses camarades y croyaient, car vendre des produits haut de gamme en Chine à des consommateurs ordinaires, le pari était élevé.

« Nous avons développé le business via Internet. Nous avons dans un premier temps donné des essais gratuits aux consommatrices pour qu'elles jugent elles-mêmes la qualité des produits. Puis nous avons fait appel à des bloggeuses connues pour qu'elles relaient nos marques au plus grand nombre », explique Li Chengguo.

Le choix des produits et des marques n'a pas été le fruit du hasard non plus. Li Chengguo s'est concentré sur des produits suisses et français, peu connus mais efficaces, et surtout, présents dans le milieu médical. « Je ne voulais pas approcher les grandes marques telles que Lancôme ou Avène mais réellement cibler des produits de niche tels que ceux de MedSPA ».

Avant-gardistes, les laboratoires MedSPA se sont développés au sein du groupe Aquatonale spécialisé en innovations cosmétiques au moment où le secteur de la médecine esthétique faisait ses premiers pas. Fort de son expérience au sein du milieu médical et de son réseau de médecins spécialistes de l'esthétique médicale, MedSPA a su attirer des investisseurs étrangers tels que Brown Brothers.

Un investissement payant, générant un bénéfice de plus de 100 millions de yuan en 2017 concernant les produits MedSPA, le plus important fournisseur de Brown Brothers aujourd'hui. « Notre objectif est d'atteindre 1,5 milliard de yuan d'ici 2020 », explique Li Chengguo.

Pourtant l'industrie du soin de beauté a explosé en Chine depuis 2016. Mais le PDG de Brown Brothers reste confiant. Pour lui, ses concurrents copient les produits haut de gamme tout en baissant leurs prix et perdent donc en qualité. « En tenant mon engagement de départ, c'est-à-dire vendre des produits de bonne qualité aux femmes chinoises, je suis sûr de rester compétitif et de me distinguer sur le marché», affirme-t-il.

Selon une enquête du « China's Skincare and Cosmetics Market » en 2016, le plus important enjeu pour les femmes chinoises lors de leurs achats en cosmétiques concerne en effet l'efficacité et les bienfaits du produit, plus que le prix. Une réputation de prestige dont bénéficient les produits français avec en parallèle un marché chinois qui ne cesse de croitre. De plus en plus de jeunes Chinoises consomment des produits de beauté haut de gamme, mais aussi des hommes ou même des consommateurs en régions plus reculées dont le pouvoir d'achat augmente. Les ventes de produits cosmétiques en Chine sont passées de 134 milliards de yuan en 2012 à 251 milliards en 2017, presque le double en cinq ans.

Mais le marché chinois n'est pas la seule ambition de Li Chengguo: « Je veux aussi développer la marque MedSPA en France. Bien sûr, la stratégie sera différente, elle ne se fera pas sur Internet, en tous cas pas dans un premier temps ».

Li Chengguo sait que le marché français est différent, mais grâce à l'investissement de sa société dans MedSPA, celle-ci a pu embaucher plus de marketeurs et développer la vente de les produits en pharmacie et en magasin alors qu'ils n'étaient présents qu'en hôpitaux et cliniques. Si son business a commencé par de la simple représentation de marques françaises en Chine, il veut aujourd'hui avoir un mot à dire concernant la stratégie de marketing de ses fournisseurs.

Un partenariat qu'il souhaite développer à terme avec plus d'une dizaine d'autres marques françaises pour diversifier et agrandir son offre de produits de beauté à ses consommatrices chinoises, mais aussi développer ce marché dans d'autres pays en Asie, tels que l'Inde ou le Vietnam.

« La vente de produits de beauté haut de gamme européens n'est pas seulement une niche en Chine. Il y a aussi un réel besoin dans les pays en développement », souligne Li Chengguo. « Chaque femme a le droit d'être belle».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/836300/med_spa_image.jpg

