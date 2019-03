GVIDO, la liseuse de partition musicale électronique produite par GVIDO MUSIC, a obtenu un prix iF DESIGN AWARD 2019





GVIDO, liseuse de partition musicale électronique produite par GVIDO MUSIC Co., Ltd., une société du groupe Warehouse TERRADA, a obtenu un prix iF DESIGN AWARD 2019, organisé par iF Industrie Forum Design (Hanovre, Allemagne).

Ce prix est reconnu comme l'une des plus importantes récompenses au monde dans le domaine de la conception, et son jury composé de 67 experts en conception a désigné GVIDO parmi les vainqueurs de cette année, sur près de 6 400 candidatures issues de 52 pays. Avant cela, GVIDO avait été désignée dans le top 100 des prix GOOD DESIGN AWARDS, des Red Dot Design Awards, et d'autres récompenses décernées au niveau national et à l'étranger dans le domaine de la conception. Encouragée par cette récompense, GVIDO MUSIC continuera d'oeuvrer pour la qualité de ses produits.

Par ailleurs, la liseuse GVIDO sera présentée à l'exposition iF design de Hambourg, qui aura lieu du 16 mars au 14 avril à Hambourg, en Allemagne.

[Aperçu du prix iF DESIGN AWARD]

Le prix iF DESIGN AWARD a été créé en 1953 par iF Industrie Forum Design (Hanovre, Allemagne), qui est la plus ancienne institution indépendante au monde dans le domaine de la conception. Ce prix concerne tous les produits industriels à travers le monde, et englobe sept catégories incluant : produit, emballage, communication, conception de services/expérience utilisateur, architecture et conception d'intérieur, ainsi que concept professionnel.

[À propos de GVIDO]

La liseuse de partition musicale électronique à double écran GVIDO offre des fonctionnalités pratiques telles qu'un faible poids et une facilité de visualisation des partitions musicales. En plus de ces fonctionnalités, la conception a également suscité de nombreux éloges, et GVIDO a obtenu en avril 2018 un prix Red Dot Design Award, un prix allemand très convoité et internationalement reconnu. GVIDO a par ailleurs été sélectionnée en octobre 2018 dans le top 100 des prix Good Design Awards au Japon.

[À propos de GVIDO MUSIC]

Nom de la société : GVIDO MUSIC Co.,Ltd. (Groupe Warehouse TERRADA ; Yoshihisa Nakano, PDG)

Activité : Gestion générale des partitions numériques

Représentant : Yoshihisa Nakano, Directeur représentant, Président du conseil d'administration / Président / PDG

Bureaux : 2-6-10 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japon 140-0002

