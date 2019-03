Passion entrepreneur : Un nouveau service pour entreprendre avec succès!





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau des diplômés de l'ITHQ est fier de lancer un tout nouveau service de soutien à l'entrepreneuriat dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration (THR) au Québec : Passion Entrepreneur. Grâce à cette initiative, le Bureau des diplômés accompagnera les diplômés et finissants de l'ITHQ qui souhaitent démarrer, acheter, vendre ou développer leur entreprise.

Passion Entrepreneur a pour objectif d'assurer le développement du diplômé/entrepreneur afin de garantir son succès dans ses démarches entrepreneuriales et la pérennité de son entreprise. Chaque participant au programme aura accès à une rencontre préparatoire, à des conférences, à des ateliers et à des opportunités de réseautage. Un soutien financier à la formation et au développement ainsi qu'un service de mentorat avec des diplômés de l'ITHQ seront aussi offerts. Pour plus de détails, visitez le ITHQ.qc.ca/entrepreneur

De plus, pour bonifier son offre, le Bureau des diplômés a conclu une entente de partenariat avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ). Les diplômés de l'ITHQ bénéficieront d'un accès privilégié aux services de repreneuriat du CTEQ par le biais de ses conseillers spécialisés dans l'industrie de l'accueil et sa banque d'entreprises à vendre.

Avec le vieillissement de la population, le repreneuriat est une avenue intéressante pour la relève. Le CTEQ précise que 60% des dirigeants d'entreprises ont plus de 50 ans et que, probablement, 4 entrepreneurs sur 10 se départiront de leur entreprise dans les 5 prochaines années.

Pour l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, le service Passion Entrepreneur vient à point nommé : « Il est important d'assurer la relève entrepreneuriale dans l'industrie THR. C'est la seule façon de conserver une industrie forte. Dans ce contexte, nous sommes fiers que l'ITHQ soit une pépinière de futurs entrepreneurs. »

Le service Passion Entrepreneur est rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation de l'ITHQ.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l'enjeu de la relève des dirigeants et du transfert d'entreprise. Le CTEQ mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Le CTEQ est soutenu financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui lui a spécifiquement confié le mandat de sensibiliser, d'informer, de coordonner, de mailler et référer les entrepreneurs dans leur processus de transfert et reprise d'entreprises.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 15 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :