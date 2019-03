Invitation aux médias : Une journée de rêve chez Mission Bon Accueil pour les personnes en situation d'itinérance





MONTRÉAL, 15 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mission Bon Accueil, en collaboration avec Les Anges de la Rue, le Cégep de Maisonneuve et Votre Hygiéniste Dentaire, est fière d'être l'hôte d'une journée de rêve mise sur pied afin d'offrir des petits moments de bonheur aux personnes en situation d'itinérance. Cet événement spécial permettra de faire vivre une journée hors de l'ordinaire à ceux pour qui la rue est malheureusement une réalité quotidienne.

Lors de cette journée, des étudiants offriront leurs services en soins dentaires et en soins infirmiers. Les participants pourront aussi se faire dorloter en se voyant offrir des soins en massothérapie, en esthétique et en coiffure, et même recevoir des manucures, pédicures et des maquillages. Ils pourront aussi se faire photographier et faire faire leur caricature, tout en écoutant les performances d'artistes musicaux. De la nourriture et des vêtements leur seront aussi distribués à la fin de leur expérience. Les intervenants de Mission Bon Accueil seront aussi sur place pour accompagner les personnes qui désirent recevoir leurs conseils. Même les animaux de compagnie ne resteront pas en reste alors que leurs maîtres recevront des conseils en santé animale.

QUOI : Possibilité d'entrevue et de prise d'images lors de la Journée de rêve QUAND : Vendredi le 15 mars de 13 h 30 à 17 h QUI : Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil Fannie Leblanc, porte-parole des Anges de la rue et Votre Hygiéniste Dentaire Vicky Potrzebowski, professeure au Cégep de Maisonneuve Les différents professionnels qui offriront leurs services gratuitement Des hommes et des femmes en situation d'itinérance OÙ : Pavillon Macaulay, 1490 rue St-Antoine Ouest à Montréal

À propos de Mission Bon Accueil



Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les jeunes mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie et à réintégrer la société.

