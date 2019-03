Sommet annuel du Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQue) le 23 mars 2019





MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQue) tiendra son 4e Sommet annuel le samedi 23 mars prochain, sous le thème de «L'impact des environnements soignants sur les professionnels de la santé et sur la qualité des soins».

Fort de sa capacité à rassembler des experts, décideurs, patients et citoyens, ce sommet étudiant vise à élargir la discussion entourant l'importance des environnements soignants. Les recommandations émises lors de cette journée de réflexion permettront au gouvernement d'élargir la gamme de solutions potentielles à certains défis présents dans le réseau de la santé. « Ce thème, choisi par les futurs professionnels de la santé, reflète une préoccupation pour un réseau de la santé où ils pourront pratiquer dans des conditions de travail gagnantes pour le bien des patients et de leurs proches », soutient Jodi Kalubi, présidente du FRESQue. Plusieurs études montrent une association entre le bien-être des professionnels et la qualité des soins, le dernier rapport sur la performance du système du Commissaire à la santé et au bien-être, pour sa part, affirme que les soins de santé pourraient être plus sécuritaires et laisser place à une plus grande implication des patients dans les décisions.

« Quoi de mieux qu'un thème aussi englobant que les environnements soignants pour lancer une discussion sur l'amélioration continue dans le réseau de la santé et des services sociaux? Un environnement soignant de qualité est aussi synonyme d'une plus grande équité dans les soins, d'une meilleure collaboration interdisciplinaire et d'une vision d'avenir pour le rehaussement des infrastructures physiques et technologiques », explique Jennifer Dahak, vice-présidente aux affaires externes du FRESQue.

Le Sommet permet des échanges privilégiés avec les élus ainsi que la mise en place d'un carrefour d'idées unique en son genre dans le but de faire la promotion d'un système de santé toujours plus efficace, juste et accessible. Cette année, le Sommet pourra compter sur la présence d'un nouveau panel politique représentant la 42e législature, avec pour invitée d'honneur la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann. Les députés et porte-paroles en matière de santé des partis de l'opposition, messieurs André Fortin (PLQ), Sylvain Gaudreault (PQ) et Sol Zanetti (QS), ont également confirmé leur présence. D'autres conférenciers experts seront de la partie, dont le professeur en sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, M. Sylvain Brousseau.

Le FRESQue a le privilège de recevoir chaque année parmi son auditoire plusieurs membres des médias et du grand public. Toute personne intéressée est invitée à s'inscrire au : www.lefresque.com.

À propos du FRESQue :

Le Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec est une initiative rassemblant des étudiants de 36 associations étudiantes universitaires en santé et services sociaux qui vise à formuler annuellement des recommandations au gouvernement en vue d'améliorer le système de santé.

