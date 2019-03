Elina Svitolina crée une fondation afin d'offrir aux enfants du monde entier des opportunités grâce à la pratique du tennis





Saluée par le président George W. Bush et par de grandes figures du tennis, l'initiative d'Elina Svitolina sera inaugurée lors d'un événement qui se tiendra à Dallas, au Texas

INDIAN WELLS, Californie, 15 mars 2019 /PRNewswire/ -- Championne du Masters de tennis féminin en 2018, Elina Svitolina a annoncé que le lancement officiel de la Fondation Elina Svitolina aura lieu le 18 mars 2019, au TbarM Racquet Club de Dallas, au Texas.

La mission de la Fondation Elina Svitolina est d'encourager les enfants, grâce à la pratique du tennis, à apprendre les valeurs du travail, de l'autodiscipline et l'importance de se donner chaque jour à 100 %. La fondation offrira des opportunités sous la forme de bourses d'étude, de programmes extra-scolaires, de camps et d'événements spéciaux.

« Je suis très heureuse de lancer officiellement ma fondation la semaine prochaine à Dallas », a déclaré Elina Svitolina. « Le tennis est un sport formidable qui m'a offert de fabuleuses opportunités et je voulais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour donner aux enfants les possibilités d'apprendre et d'exceller dans le sport. Mon but est d'aider les autres en reliant les gens et les ressources à travers le monde. »

L'intérêt d'Elina Svitolina dans la création de sa propre fondation est né il y a un an. Elle a donné son temps et mis son talent au service des enfants en animant des cliniques au Bush Tennis Center de Midland, au Texas, sous l'égide du programme Ace Outreach, en encourageant les jeunes joueurs à « se donner chaque jour à 100 % ». C'est à cette occasion qu'est née l'idée de créer une fondation pour aider encore plus d'enfants à travers le monde.

« L'excitation était palpable dès qu'Elina et les enfants pénétraient sur le court », a déclaré Tim Stallard, directeur exécutif du Bush Tennis Center. « Elle a un don naturel, une passion et une volonté d'encourager les enfants qui étaient visibles tout au long de la journée. Il est évident que cette expérience l'a profondément marquée. Nous sommes extrêmement reconnaissants de son soutien et du temps qu'elle a consacré au programme et nous sommes honorés de l'aider à établir sa fondation. »

L'ancien président américain George W. Bush et le capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis Mardy Fish ont tous deux adressé leurs félicitations et fait part de leur soutien à Elina Svitolina.

« Laura et moi reconnaissons la championne du masters de tennis féminin Elina Svitolina pour ses accomplissements sur les courts et pour son travail remarquable auprès du Bush Tennis Center pour aider les enfants dans le besoin. Ces efforts sont une source d'inspiration et montrent tout ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble au profit d'une grande cause. »

George W. Bush

43e Président des États-Unis d'Amérique

« J'aimerais féliciter Elina Svitolina pour sa nouvelle fondation qui aidera les enfants du monde entier grâce à la pratique du tennis. Les efforts d'Elina aux États-Unis pour aider les enfants par le biais du programme ACE Outreach au Bush Tennis Center sont particulièrement importants pour moi. Je me suis rendu à pIusieurs reprises à Midland pour soutenir le travail du Bush Tennis Center et j'ai pu constater en personne son impact positif sur les enfants dans la région ouest du Texas. Je me réjouis de retourner au Texas le 18 mars afin d'aider Elina à animer une clinique pour jeunes joueurs au TbarM Racquet Club et pour fêter le lancement de sa fondation. »

Mardy Fish

Capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis

