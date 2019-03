Avis aux médias - Le ministre Wilkinson et le premier ministre Horgan feront une importante annonce sur le rétablissement et la protection du saumon sauvage du Pacifique





VICTORIA, le 14 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le premier ministre de la C.-B., l'honorable John Horgan, feront une importante annonce sur le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique. Annoncé en novembre 2018, le Fonds a pour objectif de protéger et de restaurer l'habitat du saumon, et de veiller à ce que le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique soit bien placé pour assurer sa durabilité environnementale et économique à long terme.

Les médias sont invités à y assister. Le Ministre et le premier ministre de la C.-B. seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Date : Le vendredi 15 mars 2019 Heure : 9 h (heure locale) Lieu : Fisherman's Wharf, 12, rue Erie, Victoria (C.-B.) Directions : Fisherman's Wharf

