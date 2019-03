Déclaration - Le ministre des Services aux Autochtones et la Première Nation de Cat Lake signent un protocole d'entente définitif pour résoudre les problèmes de logement et de santé





THUNDER BAY, ON, le 14 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la signature du protocole d'entente définitif avec la Première Nation de Cat Lake :

« Plus tôt aujourd'hui, le chef Keewaykapow, les conseillers de la Première Nation de Cat Lake, des représentants du Conseil des Premières Nations de Windigo et moi-même avons signé le protocole d'entente définitif, qui officialise les engagements et les plans énoncés dans l'entente-cadre provisoire signée le 21 février 2019.

Toutes les parties espéraient signer l'entente aujourd'hui dans la communauté de Cat Lake. Malheureusement, le chef Keewaykapow et moi-même n'avons pas pu prendre notre vol à Sioux Lookout et à Thunder Bay, respectivement, en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le document a été signé par toutes les parties lors d'une rencontre par vidéoconférence.

Le protocole d'entente définitif contient de nouveaux montants de financement mis à jour en fonction des coûts réels. Ces montants, qui représentent un investissement de jusqu'à 12,8 millions de dollars, comprennent ce qui suit :

5 millions de dollars pour la construction de 15 nouveaux logements;

2,1 millions de dollars pour la réparation et la rénovation de 21 logements;

3,1 millions de dollars pour l'installation de 10 nouvelles unités modulaires;

200 000 $ pour la nouvelle structure d'entreposage temporaire de la collectivité;

Environ 2,4 millions de dollars pour les coûts supplémentaires connexes, comme l'arpentage, la viabilisation et les inspections, les coûts associés au transport de matériaux sur la route d'hiver et l'embauche d'un gestionnaire de projet professionnel, d'un directeur financier et d'un directeur de l'entretien des logements.

Un engagement à poursuivre les discussions sur la planification à long terme pour le développement communautaire ainsi que le logement.

Je suis heureux de dire qu'une grande partie du travail convenu dans le cadre provisoire est déjà bien avancé. La signature de ce protocole d'entente définitif est une étape importante pour garantir que ce travail essentiel se poursuivra.

Le chef Keewaykapow et moi-même avons également discuté des défis actuels, notamment ceux posés par les récentes conditions météorologiques qui ont affecté la route de glace de la communauté. Cette situation est une préoccupation urgente et de premier ordre. Le chef et moi-même avons convenu de maintenir des contacts étroits pour veiller à ce que les matériaux et les fournitures de construction, de même que les unités modulaires, en particulier celles qui étaient déjà prêtes à être livrées à Pickle Lake, seront acheminés vers la collectivité dès que la route d'hiver pourra supporter des charges complètes.

Nous avons aussi parlé des problèmes de santé avec lesquels la communauté est toujours aux prises, et nous avons convenu de continuer à travailler ensemble pour assurer le bien-être des enfants et de tous les membres de la communauté. Le 11 février, Services aux Autochtones Canada a augmenté le personnel infirmier de la collectivité, qui est passé de trois à quatre membres. Ce changement sera permanent afin de répondre aux besoins de la communauté.



Je tiens à remercier le chef Keewaykapow, les conseillers, le Conseil des Premières Nations de Windigo, la Nation nishnawbe-aski, les Chefs de l'Ontario et l'Assemblée des Premières Nations pour leur engagement et leurs efforts acharnés afin que nous puissions faire avancer ce travail ensemble.

Je suis impatient de voir les progrès en cours et de célébrer notre partenariat lors de ma visite dans la Première Nation de Cat Lake. »



