Ingram Micro Cloud innove pour élargir l'écosystème, améliorer l'expérience numérique client et générer davantage de valeur commerciale

INGRAM MICRO CLOUD SUMMIT ? Ingram Micro Inc. a annoncé aujourd'hui la dernière version de l'Ingram Micro Cloud Marketplace, à laquelle ont été ajoutées de nouvelles fonctionnalités et ressources conçues pour aider les partenaires technologiques et les éditeur de logiciels indépendant (Independant Sofware Vendors, ISV) à en faire plus avec davantage. Inspirées par les commentaires des partenaires, les nouvelles améliorations rationalisent et normalisent les processus, améliorent l'efficience et l'efficacité des ventes et du marketing, et permettront à terme aux partenaires technologiques et aux ISV de développer leurs activités de manière plus rentable grâce à l'Ingram Micro Cloud Marketplace.

Parmi les principales améliorations et fonctionnalités actuellement disponibles dans le cadre de l'Ingram Micro Cloud Marketplace, il convient de citer :

Ingram Micro Connect ? Alimenté par CloudBlue, Ingram Micro Connect est un module numérique facile à utiliser qui offre un moyen rapide et économique de publier, de gérer et de promouvoir des services cloud à plus de 200 000 partenaires technologiques utilisant l'Ingram Micro Cloud Marketplace. Ingram Micro Connect simplifie et automatise la distribution en fournissant des outils de publication robustes, des contrats numériques, un ciblage sur de multiples marchés et des outils de création de contenu vente et marketing.

New Customer Experience ? Une IU nouvelle et moderne pour l'Ingram Micro Cloud Marketplace, avec une interface mise à jour et conviviale, qui facilite la recherche, la navigation et l'achat de services cloud par les partenaires technologiques, tout en rationalisant la gestion des clients finaux.

Sales & Marketing Hub ? Une suite numérique représentant une première dans l'industrie, destinée aux partenaires technologiques, et conçue pour aider à former les vendeurs et à les mettre en relation avec les services cloud, tout en fournissant à leurs spécialistes du marketing des modèles de campagne prédéfinis et des outils marketing précieux. Cette ressource complémentaire permet de bénéficier d'une destination unique pour découvrir les services cloud, en savoir plus sur ces derniers, créer et exécuter des campagnes marketing, personnaliser les aides à la ventes et accéder à des informations concernant l'industrie afin de devenir les experts en cloud privilégiés de leurs clients.

Marketplace API ? Une nouvelle API qui permet aux partenaires technologiques d'intégrer rapidement leurs propres systèmes de vitrine, de gestion de la relation client (Customer Relationship Management, CRM) et de facturation en ligne à l'Ingram Micro Cloud Marketplace. À la suite de quoi, les partenaires technologiques utilisant le Cloud Marketplace sont désormais en mesure : de mieux gérer et automatiser les commandes et la facturation ; de créer et gérer des comptes clients, des utilisateurs et des abonnements et de récupérer des données de facturation qui peuvent être utilisées pour facturer des clients finaux.

« Ingram Micro a amélioré l'expérience de ses partenaires technologiques et des ISV avec l'Ingram Micro Cloud Marketplace, en leur permettant simplement de faire plus avec davantage et de capitaliser sur les opportunités toujours croissantes offertes par le Cloud », a déclaré Tarik Faouzi, vice-président de la gestion des produit Cloud chez Ingram Micro. « Ces améliorations, alimentées par CloudBlue, sont toutes liées à la vision globale d'Ingram Micro qui consiste à fournir à ses partenaires une plateforme numérique à très grande échelle, l'accès à un écosystème infini et des services éprouvés de mise sur le marché. »

L'Ingram Micro Cloud Marketplace a été la première sur le marché en 2009 et est maintenant utilisée par plus de 55 000 partenaires technologiques à travers le monde pour gérer près de quatre millions de sièges entièrement automatisés. L'Ingram Micro Cloud Marketplace peut être trouvée ici.

Citations à l'appui de partenaires et statistiques sectorielles

« Grâce à Ingram Micro Connect, nous sommes en mesure d'ajouter rapidement nos produits cloud à la Cloud Marketplace et de les mettre en position prépondérante pour des milliers de revendeurs d'Ingram Micro avec des ressources de vente et de marketing uniformes et prêtes à l'emploi. »

- Dmitry Leonov, cofondateur de SaneBox

Les partenaires de distribution passent jusqu'à 40 % de leur temps à filtrer le contenu.

- Source : Quotient, « Five Step Guide to Enable Channel Sale », mai 2016

Une fois habilités, les revendeurs génèrent des cycles de vente plus courts de 28 % et un taux de conversion des prospects de 12 % supérieur.

- Source : Aberdeen Group, « Territory, Training, Technology : Best-in-Class Channel Sales Management », mars 2016

Une récente étude réalisée par The 2112 Group note que 73 % des FSG n'ont pas de plan ou de programme de marketing et que 52 % des partenaires déclarent qu'ils sont en train d'intensifier leurs efforts de vente et de marketing pour leurs produits et services existants afin de développer leurs activités en 2019.

- Source : The 2112 Group, « 2017 State of the U.S. Cloud Channel Report »

« Le Sales & Marketing Hub nous aide à réduire considérablement le temps nécessaire pour connaître les produits des fournisseurs et pour créer les ressources de vente et de marketing qui vont avec. De plus, nous avons désormais accès à une bibliothèque de recherche sur les stratégies commerciales dans le cloud et à des nouvelles du secteur qui nous aideront à développer des stratégies plus efficaces pour nos activités dans le cloud. GetBEE se réjouit à l'idée de se développer sur le Sales & Marketing Hub avec Ingram Micro. »

- Thea Myhrvold, fondatrice et PDG, GetBEE

« Ensemble, ces nouveaux ajouts au Cloud Marketplace vont permettre à nos partenaires fournisseurs de technologie d'automatiser davantage de processus et, par conséquent, de fonctionner plus efficacement non seulement pour augmenter leurs profits, mais également pour accroître leur empreinte sur le marché. Quant à nos partenaires revendeurs, ils seront en mesure de monétiser un pool toujours plus grand de tout ce qui représente un service. »

- David Wippich, directeur technique (Chief Technical Officer, CTO) et vice-président principal, Global Cloud, Ingram Micro

À propos d'Ingram Micro Cloud

Chez Ingram Micro Cloudtm, nous ne percevons pas le cloud comme une simple technologie, mais comme une plateforme fondamentale pour exécuter et dynamiser une toute nouvelle manière de faire des affaires. En exploitant nos plates-formes et notre écosystème, les prestataires de services cloud, les compagnies de télécommunications, les revendeurs et les entreprises peuvent rapidement se transformer et être opérationnels dans le cloud en quelques minutes seulement, moyennant un investissement faible, voire nul. Notre portefeuille comprend des services de sécurité contrôlée, de communication et collaboration, d'applications d'entreprise, de gestion cloud, et des solutions d'infrastructure, destinés à aider les clients à monétiser et à gérer l'ensemble du cycle de vie des services cloud et numériques, de l'infrastructure et des abonnements à l'IoT. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.IngramMicroCloud.com.

À propos d'Ingram Micro Inc.

Ingram Micro aide les entreprises à gagner le pari de la technologie Realize the Promise of Technologytm. La société offre un spectre complet de services mondiaux de technologie et de chaîne logistique aux entreprises du monde entier. Une solide expertise en solutions technologiques, en mobilité, en cloud et en solutions de chaîne logistique permet à ses partenaires commerciaux d'opérer de manière efficace et avec succès sur les marchés qu'ils desservent. Une agilité sans pareil, des connaissance approfondies du marché et la confiance et la fiabilité gagnées au fil de dizaines d'années de relations éprouvées sont ce qui distingue Ingram Micro des autres et le place en position de leader. Pour plus d'informations, voir www.ingrammicro.com.

