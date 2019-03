Isabelle Clermont reçoit le Prix du CALQ - Créatrice de l'année en Mauricie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créatrice de l'année à Isabelle Clermont. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par monsieur André Racette, directeur par intérim du soutien aux organismes de création et de production du Conseil, lors de la remise de prix Arts Excellence présentée par Culture Mauricie.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné la richesse et la profondeur de la démarche artistique d'Isabelle Clermont, une artiste reconnue pour son authenticité et sa générosité. Très impliquée dans son milieu, elle a notamment contribué à faire connaître l'art performance dans la région.

Biographie d'Isabelle Clermont

Artiste multidisciplinaire, Isabelle Clermont crée des univers immersifs qui ont la particularité d'offrir une polyphonie des sens à travers des espaces de recueillement, intimes et sacrés. Sa démarche se fonde en grande partie sur la quête d'harmonie et de recherche spirituelle, de transcendance et de transgression à travers l'état de présence. Elle est du mouvement de « l'art total », se caractérisant par l'utilisation simultanée de nombreux médiums et disciplines artistiques ainsi que par la portée symbolique, philosophique ou métaphysique. Le déploiement d'installations organiques, la combinaison entre la force et la fragilité, le don de soi, la relation à l'autre, l'écoute attentive, l'instant présent et l'attitude du geste performatif qualifient sa démarche artistique en art actuel.

Au cours des dernières années, elle a effectué de nombreuses résidences, performances et expositions d'importance au Québec et à l'international. Elle a également créé plusieurs oeuvres d'art public et réalisé des projets d'art relationnel impliquant la communauté mauricienne. Son rôle de créatrice et de médiatrice se définit également par ses implications comme membre active de l'Atelier Presse Papier, de l'Atelier Silex et comme instigatrice et commissaire du Festival d'art performatif de Trois-Rivières.

Finalistes

Deux autres finalistes au parcours remarquable étaient en lice pour ce prestigieux prix, soit l'artiste graveur Guy Langevin, et l'artiste visuelle et médiatrice Josette Villeneuve.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.

La mission de Culture Mauricie

Au coeur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu.

