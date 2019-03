Le gouvernement du Canada appuie les services aux enfants victimes d'actes criminels dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est juste et impartial, et qu'il respecte les besoins des victimes, dont les enfants et les jeunes victimes d'actes criminels ou témoins de violence.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un financement de 355 000 $ destiné au projet-pilote des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, s'adressant aux victimes d'abus et de maltraitance ainsi qu'à leur famille. En rassemblant les acteurs institutionnels et communautaires provenant du milieu policier, médical, psychosocial et socio-judiciaire sous un même toit, le projet des SIAM permet d'offrir des services de façon concertée, intégrée et continue en réponse aux besoins des enfants victimes d'abus sexuel, physique ou de négligence.

Les enfants victimes d'abus et de maltraitance doivent avoir à leur disposition des espaces sécuritaires où ils peuvent parler du préjudice qu'ils ont subi et obtenir les services dont ils ont besoin pour s'en remettre. Par l'entremise de l'initiative des centre d'appui aux enfants (CAE), le gouvernement du Canada s'efforce d'offrir un soutien accru à ces victimes et à leur famille en versant des fonds destinés à la création de services multidisciplinaires, coordonnés et axés sur l'enfant qui sont offerts en un seul endroit.

L'initiative des CAE verse des fonds à un certain nombre d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités concordent avec les priorités du Fonds d'aide aux victimes et du gouvernement du Canada.

Citations

« L'initiative des centres d'appui aux enfants est importante pour notre gouvernement, car elle vient en aide aux jeunes victimes ainsi qu'à leur famille afin qu'elles puissent rebâtir leur vie après une agression. Le financement de ce projet-pilote permettra aux jeunes de partager leur histoire en toute sécurité et dans un environnement de soutien pour qu'elles surmontent les difficultés liées à leur agression. Je suis fier que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale obtienne le soutien dont il a besoin pour mettre en place une approche de prestation de services unifiée. Je sais qu'il pourra ainsi offrir aux jeunes victimes le soutien dont elles ont besoin. »

L'honorable David Lametti, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La mise en place du projet des SIAM est un exemple concret d'orientation visant à amener les services vers les personnes. Il représente l'aboutissement d'une démarche issue de la collaboration entre la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale et onze autres partenaires institutionnels et communautaires. Avec énergie et détermination, ces derniers se sont mobilisés pour mettre sur pied une offre de services sans pareille qui, grâce au financement de 355 000 $ annoncé aujourd'hui par le ministre de la Justice du Canada, fait une réelle différence dans la prise en charge des enfants victimes d'abus et de maltraitance et leur famille. »

Dominique Jobin

Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Faits en bref

Les enfants qui ont fréquenté un centre d'appui aux enfants (CAE) sont généralement satisfaits de l'expérience et sont plus susceptibles d'affirmer qu'ils n'ont pas été effrayés pendant l'entrevue médico-légale, comparativement aux enfants qui vivent dans une collectivité ne disposant pas d'un CAE.

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, Melissa Lindsay , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice , 2013-12-05

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la , 2013-12-05 Les parents dont les enfants ont reçu des services d'un CAE éprouvent une plus grande satisfaction à l'égard du processus d'enquête et des procédures d'entrevue que les parents dont les enfants ont reçu des services d'un autre organisme qu'un CAE.

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, Melissa Lindsay , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice , 2013-12-05

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la , 2013-12-05 Selon les données autodéclarées de l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, près du tiers (32%) des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle pendant l'enfance, ce qui représente un peu moins de 9 millions de personnes.

Le Québec compte maintenant deux CAE : le CAE de la Fondation Marie-Vincent, en place depuis 2011, ainsi que le nouveau CAE du CIUSSS de la Capitale-Nationale, dont l'initiative s'est amorcée en 2017.

Liens connexes

Restez branché

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter (@JusticeCanadaFr), joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 18:40 et diffusé par :