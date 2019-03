Novo Cinemas dévoile le superbe site phare du parc thématique IMG Worlds of Adventure à Dubaï





DUBAÏ, ÉAU, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Novo Cinemas, la marque de salles de cinéma innovante et primée, a ouvert son site phare ultramoderne à IMG Worlds of Adventure à Dubaï.

Ce multiplex ultramoderne de Novo, le plus grand cinéma IMAX® laser de Dubaï, présente une esthétique « intergalactique » époustouflante qui représente avec ambition la prochaine génération de cinémas de la région.

Le complexe dispose d'un multiplex de 12 écrans conçus pour plonger les clients dans la magie du cinéma. Le design futuriste du lieu est accentué par plus de 5 000 mètres d'éclairage à bandes de LED aux couleurs personnalisées et par un éclairage à miroir allant du sol au plafond dans le hall et les espaces publics.

Les vrais cinéphiles se régaleront de l'expérience IMAX® laser ainsi que du choix de trois écrans VIP proposant le célèbre service 7 étoiles de Novo. Un salon privé avec un menu gastronomique dédié et un service de majordome personnel est disponible, tandis que des sièges en cuir entièrement inclinables, combinés à des oreillers et des couvertures, complètent l'offre premium.

Le tout dernier site de Novo Cinemas propose également des écrans de cinéma multifonctions avec une scène de présentation, ce qui en fait l'espace idéal pour organiser des événements et des réunions d'entreprise.

La nouvelle expérience comprend également un écran IMAX® laser avec technologie sonore à 12 canaux de son, ainsi que de nouveaux canaux latéraux et aériens offrant une plus grande plage dynamique et une plus grande précision pour une performance audio optimale.

Debbie Stanford-Kristiansen, PDG de Novo Cinemas, a déclaré à propos de l'ouverture : « Nous nous sommes inspirés de ce nouveau lieu unique pour transporter nos invités dans un autre monde, tout en leur offrant une expérience époustouflante. Et nous sommes convaincus que ce cinéma hors du commun leur procurera exactement cette expérience. Grâce à un design saisissant, à des services clients de restauration et VIP exceptionnels et au plus grand écran IMAX® laser de Dubaï, nous sommes convaincus de pouvoir offrir une expérience à couper le souffle. Nous sommes également très reconnaissants du soutien de notre partenaire, IMG Worlds of Adventure, qui a nous donné la liberté de repousser les limites du design et de l'expérience client. »

Après avoir retrouvé leurs stars préférées sur grand écran, les cinéphiles peuvent choisir d'acheter un laissez-passer distinct pour accéder à IMG Worlds of Adventure.

Pour plus d'informations sur l'expérience IMAX laser® de Novo Cinemas, y compris les heures de projection, rendez-vous sur leur site Web : https://www.imax.com/theatres/novo-img-dubai-imax.

Pour plus d'informations, visitez www.novocinemas.com ou téléchargez l'application Novo pour iOS ou Android.

