La réhabilitation de la bibliothèque Saint-Sulpice est toujours en marche

MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - En réaction aux propos avancés dans certains médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) souhaite rectifier certains faits sur l'avancement du projet BAnQ Saint-Sulpice.

D'abord, l'immeuble de la rue Saint-Denis est vacant depuis 2005, mais il est loin d'être à l'abandon; toutes les précautions nécessaires à l'entretien d'un édifice patrimonial sont suivies à la lettre.

Quant à l'avancement du projet, il est vrai de dire que les appels d'offres lancés à l'été 2018 ont été annulés. En effet, les soumissions reçues dans le cadre de ce processus étaient plus élevées que prévu. Dans un souci de saine gestion des fonds publics, le comité directeur du projet Saint-Sulpice, où siègent les partenaires du projet, soit le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Montréal et BAnQ, a choisi de procéder à une analyse des modes de réalisation. Un comité d'experts a été mandaté pour conseiller le comité directeur sur la meilleure façon de poursuivre le projet dans le respect du budget alloué. Le rapport du comité d'experts est attendu à la fin avril 2019. Dans l'intervalle, les équipes continuent de travailler, avec les différents partenaires, au développement du projet dans une volonté sans équivoque de réaliser la réhabilitation d'un joyau du patrimoine bâti québécois.

« Ce projet qui transforme l'une des plus anciennes bibliothèques du Québec en un lieu d'innovation est un projet essentiel, car il permet à tous les citoyens de s'approprier les nouvelles technologies et le numérique », précise Danielle Chagnon, directrice générale de la Grande Bibliothèque et responsable du projet Saint-Sulpice.

Rappelons que le projet de réhabilitation de la bibliothèque Saint-Sulpice a été confié à BAnQ en janvier 2016. Un processus d'idéation et de conception avec les citoyens s'est déroulé en 2016 et le projet a fait l'objet d'un concours d'architecture en 2017. Toute l'information relative à l'avancement du projet est d'ailleurs disponible sur le site saintsulpice.banq.qc.ca.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.



