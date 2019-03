CO2 Solutions met en service son unité de capture du carbone à l'usine de pâte de Résolu à Saint-Félicien, au Québec





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions Inc. (la «?Société?») (TSXV: CST) a fait le point aujourd'hui sur le premier projet commercial de la Société avec Fibrek s.e.n.c., une filiale de Produits forestiers Résolu (TSX: RFP) (NYSE: RFP), et Serres Toundra Inc. Le projet comprend le déploiement d'une unité de capture du CO 2 de 30 tonnes par jour (tpj) et de l'équipement auxiliaire à l'usine de pâte Saint-Félicien de Résolu, au Québec, ainsi que la réutilisation commerciale du CO 2 capté et transporté aux Serres Toundra avoisinantes.

CO 2 Solutions est heureuse d'annoncer que la mise en service de l'unité de capture du CO 2 a officiellement eu lieu le 14 mars 2019. Chaque système de l'unité de capture a fait l'objet de vérifications pré-opérationnelles réussies avant son démarrage, après quoi l'unité a été mise en service et a capté ses premières tonnes de CO 2 . La Société prévoit maintenant augmenter le taux de capture global pour valider la capacité nominale de l'unité de 30 tonnes métriques de CO 2 par jour.

La construction de l'usine de capture du CO 2 de Saint-Félicien a été financée en partie grâce à les investissements de Technologies du développement durable Canada (TDDC), du programme Technoclimat du gouvernement du Québec de même qu'un prêt de Développement économique Canada (DEC).

«?Avec le démarrage de l'unité de capture de Saint-Félicien, CO 2 Solutions a franchi une étape importante, non seulement pour la Société, mais aussi pour l'industrie de capture du carbone,? a déclaré Richard Surprenant, chef de la technologie chez CO 2 Solutions. Cette unité, une mise à l'échelle 3x supérieure à celle de notre unité de 10 tpj actuellement en exploitation dans l'est de Montréal, confirme la position de notre technologie enzymatique exclusive comme technologie de capture du carbone de deuxième génération la plus avancée au monde. Nous avons démontré une fois de plus la fiabilité et la simplicité de notre technologie enzymatique.?»

Lorsque l'unité de capture de Saint-Félicien aura atteint sa capacité nominale de 30 tonnes de CO 2 par jour, la période de démonstration de six mois débutera et sera suivie de la période commerciale au cours de laquelle la Société commencera à générer des revenus de la vente du CO 2 à Serres Toundra. Cette unité, la deuxième unité de capture de CO 2 en exploitation de la Société, est la première unité commerciale du genre et, par conséquent, elle confirme que la technologie enzymatique a atteint le niveau de maturité technologique (« TRL ») 8.

Elle apportera plusieurs avantages à ses parties prenantes, que ce soit en générant des revenus pour CO 2 Solutions, en réduisant les émissions de CO 2 de l'usine de pâte Saint-Félicien ou en augmentant la production agricole de Serres Toundra avec une source non fossile de CO 2 . Contrairement aux procédés de capture du CO 2 qui utilisent des produits chimiques aminés toxiques, la technologie enzymatique de la Société ne produit pas d'émissions ni de déchets toxiques, ce qui en fait une technologie propre, une rareté parmi les technologies de capture de CO 2 connues. La Société continue d'attirer un vif intérêt de la part d'entreprises à travers le monde qui recherchent une technologie éprouvée de capture du CO 2 rentable et respectueuse de l'environnement.

