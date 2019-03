Une avocate se joint à Safe Food Matters dans sa lutte contre le glyphosate





TORONTO, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Safe Food Matters Inc. (SFM) a retenu les services d' Andrea Gonsalves du prestigieux cabinet d'avocats torontois Stockwoods LLP afin de défendre sa cause sur le glyphosate devant la Cour fédérale du Canada.



L'organisme national sans but lucratif voué à la salubrité des aliments et sa présidente demandent une révision judiciaire de la décision prise par Santé Canada le 11 janvier 2019 de ne pas créer de comité chargé d'examiner le renouvellement de l'homologation du glyphosate, l'ingrédient actif controversé de l'herbicide Roundup.

« Andrea est l'une des meilleures avocates plaidantes en droit administratif du pays, et elle est également végétalienne. Notre cause lui tient donc à coeur professionnellement et personnellement. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur elle », a déclaré Mary Lou McDonald, présidente de Safe Food Matters.

« La responsabilité réglementaire de Santé Canada en matière de prévention et de réduction des risques pour la santé des Canadiens et Canadiennes est l'élément central de cet important dossier, a déclaré Mme Gonsalves. Les lois fédérales reconnaissent que l'utilisation de produits antiparasitaires présente des risques potentiels pour la santé, la sécurité et le bien-être de toute la population. Les autorités peuvent se dégager de leur responsabilité réglementaire uniquement si les décisions d'homologation de produits comme le glyphosate reposent judicieusement sur des recherches scientifiques indépendantes et à jour. Avec sa cause, FSM veut forcer Santé Canada à respecter ce critère en demandant à un groupe indépendant d'effectuer un examen du glyphosate qui sera valide, actuel et fondé sur des preuves.

Au milieu de 2017, FSM a déposé un avis d'opposition à la décision de l'organisme de réglementation de renouveler l'homologation du glyphosate au Canada pour une autre période de 15 ans (ou plus). Huit autres avis d'opposition ont été déposés au même moment, et tous ont été rejetés le 11 janvier 2019. Le mois suivant, soit le 11 février, FSM a présenté une demande de révision judiciaire ( https://safefoodmatters.org/2019/02/13/going-to-court/ ).

Safe Food Matters Inc. est un organisme canadien sans but lucratif voué à la promotion de la santé et à la protection de l'environnement qui réalise sa mission en améliorant et en encourageant la compréhension et la mobilisation du public à l'égard des enjeux posés par la sécurité des technologies de production alimentaire.

Stockwoods LLP est un cabinet d'avocats parmi plus réputés au Canada qui possède une expertise en litige civil, en droit administratif et en droit criminel.





Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 18:10 et diffusé par :