Remarques du directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Geert Cappelaere, lors de la conférence sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région





BRUXELLES, le 14 mars 2019 /CNW/ - « Assis au dernier rang, près de la sortie. Parmi les derniers à parler.

C'est très symbolique.

Une situation trop commune pour les millions de filles et de garçons dont la vie est bouleversée en raison de la crise en Syrie.

Leur voix doit être entendue. Ne les décevons pas.

La façon dont la guerre en Syrie continue de bouleverser la vie des enfants est cependant la dernière des considérations.

Chaque année, les enfants pensent que la situation ne peut pas empirer davantage. Comme eux, nous croyons aussi qu'elle ne peut pas empirer.

Chaque année, nous nous trompons!

L'année 2018, mesdames et messieurs, a été la plus violente pour les enfants en Syrie.

Chaque jour, au moins trois enfants innocents ont été tués.

Ce n'est là que le chiffre attesté par les Nations Unies. Nous pouvons présumer que le nombre est plus élevé.

Depuis 2011, nous estimons que :

5 millions d'enfants syriens sont nés;

4 millions d'entre eux en Syrie;

1 million dans les pays qui accueillent des personnes réfugiées.

Cinq millions d'enfants, chers collègues et amis, qui ne connaissent rien d'autre que les conséquences d'une guerre cruelle pour les enfants.

Pendant les journées de dialogue dans le cadre de cette conférence, l'éducation a encore une fois été qualifiée de plus important enjeu.

L'UNICEF se félicite de l'importance également accordée à l'éducation des enfants dans les remarques liminaires d'aujourd'hui.

Rien ne justifie que des enfants ne soient pas scolarisés.

Permettez-moi vous faire part de quatre demandes simples provenant de filles et de garçons syriens :

Une solution politique, une constitution centrée sur les droits de l'enfant;

Le maintien de la solidarité internationale envers les enfants syriens, où qu'ils soient, et un accès à des services d'éducation et de santé de qualité;

Le maintien de la solidarité avec les pays et les communautés qui accueillent généreusement des enfants syriens, et une solidarité internationale qui devrait être axée sur tous les enfants vulnérables dans ces pays;

Le courage et l'engagement politique envers un groupe composé de milliers d'enfants nés dans des familles d'extrémistes ou associées à des groupes extrémistes, comme le soi-disant État islamique. Des dizaines de milliers d'enfants sont concernés, et la plupart d'entre eux vivent dans le nord-est de la Syrie. La majorité d'entre eux, mesdames et messieurs, est âgée de moins de six ans.

Ce sont des enfants, pas des terroristes.

Ce sont des enfants, de moins en moins bienvenus, y compris dans des camps comme Al-Hol. Leurs conditions de vie dans ces camps sont désastreuses.

Dans la région, un enfant meurt en moyenne chaque jour, y compris parmi ceux qui sont en route vers le camp.

Près de 3 000 enfants sont de nationalité étrangère. La plupart d'entre eux ne sont pas bienvenus dans leur pays d'origine.

Une solution pour ces filles et ces garçons est nécessaire de toute urgence.

Une solution guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant.

Permettez-moi de conclure en remerciant nos partenaires pour le soutien qu'ils apportent aux enfants dont la vie est bouleversée en raison de la crise en Syrie.

Ces partenaires qui continuent de verser des fonds à des organismes comme l'UNICEF et qui continuent de se tenir aux côtés de ces enfants vulnérables.

Mes plus sincères remerciements aux donatrices et donateurs qui ont augmenté le montant de leurs dons à l'UNICEF. C'est cette contribution essentielle qui garantit au mieux notre action humanitaire fondée sur des principes et qui nous permet d'investir de la façon et là où cela compte le plus pour les enfants. »

