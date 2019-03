Le Canada sera l'hôte d'un sommet international pour accélérer la protection de la nature





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW/ - La nature est notre ressource la plus précieuse. Partout dans le monde, les gens se rendent compte que nous devons en faire plus pour protéger notre nature et sa biodiversité, dont les animaux, les plantes, et la nature sauvage desquels nous dépendons. Le Canada prend des mesures, fait des investissements historiques dans la conservation et s'engage à doubler la superficie protégée de nos terres et de nos océans. Toutefois, il s'agit d'un problème mondial qui requiert des solutions à l'échelle internationale. En réunissant les champions de la nature de partout dans le monde, nous pouvons trouver les solutions dont le monde a besoin.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que le Canada accueillera à Montréal, les 24 et 25 avril 2019, le Sommet des champions de la nature afin d'intensifier l'action mondiale pour protéger la nature.

Le Sommet réunira de grands philanthropes, des chefs d'entreprise, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des dirigeants autochtones et des ministres de l'environnement du monde entier pour former une coalition ambitieuse et faire progresser la protection de la nature dans le monde.

Le Sommet des champions de la nature se concentrera sur plusieurs thèmes clés : l'identification et la suppression des obstacles liés à la protection de la nature; les partenariats avec les autochtones et l'intégration de leurs connaissances dans les activités d'intendance; le croisement de la nature, des océans et des changements climatiques; le financement novateur de solutions fondées sur la nature. Le Sommet agira à titre de plateforme pour que les participants mettent en valeur leurs engagements et pour développer de nouveaux partenariats afin de faire progresser la protection de la nature.

Le Sommet donnera le coup d'envoi d'une série de réunions multilatérales axées sur la création d'une dynamique en vue de 2020, lorsque les dirigeants de 190 pays se réuniront pour la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique en Chine. Le Sommet aura lieu une semaine avant la participation des ministres de l'environnement aux réunions du G7 en France, où la protection de la nature sera un thème clé.

« Les Canadiens aiment la nature et y attachent une grande importance. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour doubler la superficie de terres et d'océans protégés d'un bout à l'autre du pays. En accueillant le Sommet des champions de la nature, le Canada saisit une occasion urgente de travailler avec les dirigeants internationaux pour faire avancer un programme ambitieux pour protéger la nature dans le monde. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens et les collectivités côtières de partout dans le monde se fient à nos océans comme source de nourriture, d'emplois, d'air pur, et bien plus encore. Le Canada est fier d'être un chef de file dans la protection des océans. Nous avons toutefois une responsabilité commune dans la conservation de nos ressources marines, de nos espèces aquatiques et de nos écosystèmes pour les générations à venir. Le Sommet des champions de la nature est une occasion de profiter de l'élan et de la collaboration internationale suscités lors de la présidence canadienne du G7 de 2018 et de la Conférence sur l'économie bleue durable que nous avons coprésidée au Kenya l'automne dernier. Nous devons poursuivre le travail essentiel que nous accomplissons. »

- Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Montréal est le lieu idéal pour tenir une rencontre internationale sur la biodiversité. La ville est le siège du Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique depuis 1996, et nous en sommes très fiers. Nous croyons en l'importance d'un tel sommet pour l'émulation, la force des échanges, la collaboration et la créativité qu'il va stimuler. Le Québec pourra y présenter ses moyens d'action et il pourra s'inspirer d'autres États engagés en faveur de la conservation de la biodiversité. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

« La protection et la préservation des espaces naturels de Montréal sont une richesse pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens et un des moyens que nous avons pour lutter contre les changements climatiques. C'est pour cette raison que notre administration a l'ambition et la responsabilité de protéger 10 % du territoire naturel de Montréal et d'accroître la canopée du territoire à 25 % au cours des prochaines années, des chiffres qui stagnent depuis beaucoup trop longtemps. Afin d'atteindre ces objectifs, l'engagement du gouvernement fédéral envers la nature et la biodiversité est essentiel. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le Canada copréside le processus qui mènera à la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Chine en 2020. La Conférence réunira 190 pays pour fixer des objectifs environnementaux pour les dix prochaines années.

Dans le monde, les populations d'espèces sauvages ont diminué de 60 % depuis 1970. Au Canada, 500 espèces sont menacées d'extinction.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à doubler la superficie des terres et des océans protégés du Canada. Cela signifie qu'il faut accroître la protection des terres et des sources d'eau douce à au moins 17 % de la superficie totale du Canada et à au moins 10 % pour la protection de nos océans.

Le budget de 2018 annonçait l'initiative pour le patrimoine naturel du gouvernement du Canada, soit un investissement historique de 1,35 milliard de dollars sur cinq ans pour protéger la nature.

Le Canada est riche en ressources naturelles et en biodiversité et abrite le quart des forêts boréales et des terres humides de la planète.

La nature et la biodiversité sont en péril au Canada et ailleurs dans le monde. Au Canada seulement, 500 espèces sont en péril.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, a mis en oeuvre l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada, qui vise à réorienter l'approche axée sur une seule espèce vers une approche qui se concentre sur plusieurs espèces et écosystèmes.

