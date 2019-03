/C O R R E C T I O N de la source -- Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale/





Dans le communiqué Le gouvernement du Québec alloue 575 000 $ au Jamboree 2019 - Coupes du monde FIS de Big Air en planche à neige et en ski libre, diffusé le 13 mars 2019 par le cabinet de la ministre du Tourisme sur le fil de presse CNW, veuillez noter que le montant accordé par le Secrétariat de la Capitale-Nationale ainsi que le montant total ont été modifiés. La copie complète et corrigée suit :

Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 610 000 $ au Jamboree 2019 - Coupes du monde FIS de Big Air en planche à neige et en ski libre

QUÉBEC, le 13 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer au Jamboree 2019 - Coupes du monde FIS de Big Air en planche à neige et en ski libre, qui aura lieu dans la Capitale-Nationale jusqu'au 17 mars.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 610 000 $ pour soutenir cet événement.

Au fil des ans, le Jamboree est devenu un rendez-vous hivernal incontournable. Pour sa 20e année, il présentera les Coupes du monde FIS de Big Air en planche à neige et en ski libre, et ce, au coeur du centre?ville de Québec.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur accorde une aide financière de 400 000 $, qui provient du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. À cette contribution s'ajoute un montant de 125 000 $ du ministère du Tourisme, lequel est issu du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse, par l'entremise du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, une somme de 85 000 $.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que nous encourageons le Jamboree 2019. Des athlètes parmi les meilleurs skieurs et planchistes de la planète se rassembleront au centre-ville de Québec pour en mettre plein la vue aux nombreux spectateurs. Ces athlètes, qui ont choisi de placer le sport et l'activité physique au centre de leur vie, sont des modèles d'agilité, de persévérance et de détermination. De quoi nous inspirer à demeurer actifs et à profiter des joies de l'hiver! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir le Jamboree 2019! Cette compétition internationale accueille des milliers de spectateurs venus encourager des athlètes de sport extrême de haut niveau. Le tourisme est un moteur incontournable de l'économie québécoise. Une compétition de cette envergure, avec tous les spectacles et les épreuves s'y déroulant en parallèle, attire des visiteurs de partout et contribue à dynamiser l'économie régionale. J'invite chaleureusement les participants à profiter pleinement de leur séjour dans la Capitale?Nationale pour découvrir les attraits touristiques et les activités qui animent la région au coeur de la saison hivernale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Au cours des prochains jours, la ville de Québec accueillera la seule étape de la Coupe du monde FIS de planche à neige et de ski libre au Canada. Plus de 80 participants de partout à travers le monde feront vibrer les spectateurs en s'élançant sur une rampe installée en plein coeur de la ville. Cet événement contribue une fois de plus à consolider la position de notre ville à l'international en tant que destination hivernale unique. Je souhaite bonne chance à tous les athlètes! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

