La Ville de Montréal renouvelle son soutien au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville a adopté l'attribution d'un montant de 225 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV). Ce soutien permettra au CPRMV de poursuivre sa mission au cours d'une période transitoire, pendant que la Ville et le deuxième bailleur de fonds, soit le ministère de la Sécurité publique, amorcent une réflexion sur le mandat du Centre et le positionnement de l'organisme.

Rappelons que l'organisme a été créé en 2015 par la Ville de Montréal dans un contexte où les enjeux de radicalisation prenaient de l'ampleur en Occident. Le CPRMV avait alors pour mission de développer une expertise de pointe en prévention de la radicalisation, d'identifier les facteurs de risque et de protection, de même que de baliser les créneaux de prévention et d'intervention au Québec, des tâches que le Centre a menées dans un contexte complexe. Le Centre étant unique dans son domaine lors de sa création, d'autres organismes ont acquis depuis une expertise dans la lutte à la radicalisation menant à la violence, dont le portrait a évolué au cours des dernières années.

Ces changements ainsi que l'analyse des consultations externes et de l'audit du Contrôleur général de la Ville de Montréal amènent la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique à réévaluer l'offre de services du CPRMV afin de répondre aux besoins de façon adéquate et en concertation avec les acteurs du milieu. Cette réévaluation se réalisera dans le cadre d'un plan d'action déployé avec la collaboration des partenaires des milieux institutionnel et communautaire, ainsi qu'un conseil d'administration et une administration transitoires. Deux représentantes de la Ville de Montréal ont été nommées temporairement administratrices. Elles se joindront pour la période de transition de quatre mois aux deux représentants issus respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui siègent au conseil d'administration.

La Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique remercient le président Richard Filion et les membres du conseil d'administration de leur précieux engagement.

La Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique soutiennent financièrement le CPRMV. Ces derniers ont investi plus de 6 M$ dans le fonctionnement du Centre depuis 2015.

