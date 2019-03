Haier dévoile la toute première salle de buanderie intelligente au monde lors de l'AWE 2019





SHANGHAI, 14 mars 2019 /CNW/ - Haier, le plus grand fabricant d'appareils électroménagers de la planète, a dévoilé la toute première salle de buanderie intelligente lors de l'AWE 2019 (Exposition mondiale des appareils électroménagers et des appareils électroniques) de Shanghai, en Chine. La solution centralisée conjugue le lavage, le séchage par air et le pliage des vêtements grâce aux technologies et aux produits intelligents les plus récents de Haier.

Haier est le pionnier de « l'Internet des vêtements » (IdV), une solution de buanderie en réseau reliée à la machine à laver, au séchoir à linge et à la machine à plier, tous étant des appareils intelligents. D'abord, la machine à laver effectue un cycle de lavage après avoir analysé les matériaux des vêtements, la qualité de l'eau et le type de détergent. Ensuite, la machine à plier intelligente, qui est fixée sur le séchoir à linge intelligent, détecte lorsque le linge est bien sec. Elle envoie alors un rappel à l'utilisateur par l'application U+ de Haier pour l'inviter à activer la fonction de pliage automatisé. L'appareil évalue finalement les types de vêtements pour les plier adéquatement. L'application affiche l'avancement des travaux en tout temps.

« En plus de mettre à niveau les technologies de nos appareils électroménagers de lessivage, nous voulions créer une salle conceptuelle de buanderie intelligente qui aide la clientèle à organiser les tâches de manière sans précédent. Les appareils électroménagers du réseau interagissent désormais les uns avec les autres pour suivre efficacement l'avancement du lavage et du séchage, offrant ainsi une expérience de buanderie pratique et sans tracas », affirme M. Li Yang, vice-président et directeur général de la division des machines à laver à Haier.

Haier a mis sur pied le tout premier écosystème et la toute première plate-forme d'IdV au monde, laquelle prend désormais en charge plus de 4?800 ressources vestimentaires pour l'intégrer aux machines à laver, aux penderies intelligentes, aux miroirs d'habillage, aux machines à repasser et plus encore dans le but d'offrir aux clients une solution intelligente couvrant le lavage, l'entretien des tissus, le rangement, l'appariement et le magasinage.

Haier a présenté lors de l'AWE 2019 ses solutions complètes prenant la forme d'un placard intelligent et d'une salle de buanderie intelligente. Voici les principales caractéristiques des scénarios personnalisés :

Service d'essayage virtuel en 3D pour les détaillants de vêtements;

Conseils-mode intelligents tenant compte des conditions météorologiques, des finalités et des préférences;

Localisation précise des vêtements dans la penderie intelligente grâce à un système sophistiqué de gestion;

Repassage professionnel avec analyse automatique des matériaux;

Machine intelligente de nettoyage de chaussures prenant soin de laver et d'entretenir celles-ci grâce à la technologie de reconnaissance d'images par intelligence artificielle la plus avancée qui soit.

Alors que l'Internet des objets (IdO) se développe rapidement, la stratégie mondiale propre au ménage intelligent de Haier vise à mettre sur pied une écologie de marques axée sur le style de vie; la salle conceptuelle de buanderie intelligente envisagée selon l'IdV est une composante importante qui démontre le progrès réalisé par la société dans l'établissement d'un écosystème de lessivage intelligent.

« À titre de plate-forme ouverte, l'IdV de Haier cherche à être compatible avec tous les types de ressources pour faire évoluer davantage les scénarios et offrir à nos clients plus de solutions intelligentes », soutient Li.

Haier Home Appliance est la marque mondiale no 1 d'appareils électroménagers, elle qui dispose d'une part de marché de 10,5 % à l'échelle internationale. Mentionnons aussi quelques-unes de ses marques, soit Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande, AQUA au Japon et Candy en Italie. Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://www.haier.net/en.

