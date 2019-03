Le concept d'espace de buanderie intelligente de Haier instaure une nouvelle tendance au sein de l'industrie de la machine à laver





SHANGHAI, 14 mars 2019 /CNW/ - Haier a dévoilé un concept d'espace de buanderie intelligente qui vient créer une tendance lors de la conférence mondiale de la marque à Shanghai, où elle présente les plus récents produits et les dernières réalisations technologiques qui bouleversent l'expérience traditionnelle de buanderie des familles.

Ce nouveau concept repose sur deux scénarios domestiques, soit une buanderie ensoleillée et un placard intelligent. Dans cet espace innovant, Haier rassemble de nombreux produits et beaucoup de technologies révolutionnaires, comme la machine à laver à turbine dépourvue de tambour externe, la machine à laver à tambour de génération 3.0 Crystal de Haier de même que la machine à laver Fusion de Casarte pour le lessivage délicat et l'entretien des tissus, tout comme des miroirs intelligents ainsi que des machines à pliage et à repassage automatiques qui s'intègrent à une expérience agréable et omniprésente de lessive et de soins des vêtements.

Vers une expérience supérieure en matière de buanderie

Par le passé, Haier a établi de nouvelles tendances dans l'industrie de la machine à laver et a réalisé des développements ainsi que des percées technologiques. Lors de la conférence, Haier a démontré encore une fois sa position de leadership avec des produits qui excellent sur les plans de la technologie intelligente et de l'efficacité du lavage tout en faisant la promotion de solutions saines pour la buanderie.

La plus récente machine à laver Fusion de Casarte pour le lessivage délicat et l'entretien des tissus offre une solution quatre-en-un conjuguant le lavage à l'air, le lavage à l'eau et le séchage par thermopompes de 10 kg et de 7 kg. Ce produit est le premier du genre à procurer l'effet de quatre machines.

Entre-temps, la machine à laver de génération 3.0 Crystal de Haier dispose d'un tambour ayant un diamètre ultra-large de 601 mm, offrant le cycle de lavage régulier le plus rapide du marché, soit 49 minutes.

Haier continue de promouvoir dans le secteur de la machine à laver à turbine la tendance « lessive saine », qui ne laisse aucun résidu de vidange et assure un lavage sans poussière.

« Depuis le tout début, les machines à laver de Haier sont conçues, mises à niveau et innovent en focalisant sur les besoins des clients. Nous mettons au point des produits révolutionnaires qui créent les tendances au sein de l'industrie, comme le lavage silencieux et sain. Notre objectif est de donner lieu à une expérience de lavage et à un mode de vie supérieurs pour notre clientèle internationale », soutient Li Yang, vice-président et directeur général de la division des machines à laver à Haier.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la marque mondiale no 1 d'appareils électroménagers, elle qui dispose d'une part de marché de 10,5 % à l'échelle internationale. Mentionnons aussi quelques-unes de ses marques, soit Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Visant à offrir aux clients de toute la planète une expérience résidentielle intelligente interconnectée, Haier améliore de manière continue ses produits et ses services tout en assurant une transition vers une plate-forme entrepreneuriale ouverte. Visitez le http://www.haier.net/en.

