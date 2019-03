Jean-Jacques Ruest, PDG du CN, reçoit le prix du Cheminot de l'année





MONTRÉAL, 14 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est très fier d'annoncer que son président-directeur général Jean-Jacques Ruest a reçu le prestigieux prix du Cheminot de l'année mardi soir à Chicago.



« Tout au long de sa carrière, et spécialement au cours de la dernière année à titre de PDG, Jean-Jacques a démontré son désir de diriger le CN dans son engagement historique à porter la sécurité, l'excellence en matière de service et l'innovation à un niveau supérieur », a déclaré Robert Pace, président du Conseil d'administration du CN. « Jean-Jacques est le troisième PDG du CN à recevoir ce prix depuis la privatisation de la Compagnie en 1995. Au cours des premiers mois de son mandat de PDG, Jean-Jacques a déterminé ce qui devait être fait et a pris des mesures immédiates, envoyant ainsi un signal fort à nos partenaires, nos clients et nos intervenants. Sous son leadership, le CN a annoncé des investissements records totalisant 7,4 G$ sur deux ans. »

« Je suis extrêmement honoré et touché d'accepter ce prix au nom de tous les cheminots du CN, a affirmé Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. J'aimerais remercier tous nos gens du CN pour leur soutien indéfectible en cette période à la fois stimulante et difficile. C'est en travaillant comme une équipe que nous changeons les choses. Rien de ce que nous accomplissons ne serait possible sans les efforts et l'engagement de chacun des 25 000 cheminots qui travaillent au CN. Cette reconnaissance est autant attribuable à la contribution de l'équipe du CN qu'à mon apport personnel. »

« Cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la création du CN. L'occasion est particulièrement bien choisie pour regarder le chemin parcouru, depuis la fusion de plusieurs chemins de fer en 1919, leur permettant ainsi de revivre sous forme de société d'État, jusqu'à la privatisation en 1995, à notre contribution à la vitalité de l'économie au tournant du siècle, jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes devenus une entreprise en pleine croissance et un chemin de fer à horaires fixes de premier plan. Le CN est bien positionné pour continuer sur sa lancée au cours des 100 prochaines années à titre de leader en matière de sécurité, d'innovation et de croissance », a-t-il conclu.

Jean-Jacques Ruest a été nommé président-directeur général du CN en mars 2018. Il était auparavant vice-président exécutif et chef du Marketing, un poste qu'il occupait depuis janvier 2010. Il était chargé de l'orientation stratégique et de la direction des groupes responsables des ventes, du marketing et des solutions en matière de chaîne d'approvisionnement du CN. M. Ruest s'est joint à l'équipe du CN en 1996, à titre de vice-président Produits pétroliers et chimiques. Il a ensuite été nommé vice-président Produits industriels en 2003, puis vice-président Marketing en 2004, et enfin premier vice-président Marketing en juin 2006. Auparavant, M. Ruest avait travaillé pendant 16 ans dans une importante entreprise de produits chimiques d'envergure internationale.

Jean-Jacques Ruest est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en marketing de HEC Montréal (Université de Montréal) et d'un baccalauréat en sciences avec spécialisation en chimie appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il a aussi réussi le programme de formation des cadres supérieurs de l'école de gestion de l'Université du Michigan et le programme de maîtrise en administration des affaires spécialisé en transport ferroviaire du CN.

Au sujet du prix de Cheminot de l'année de Railway Age

La revue Modern Railroads a commencé à remettre le prix du Cheminot de l'année en 1964; il s'appelait alors le prix de l'« Homme de l'année ». Railway Age a acheté Modern Railroads en 1991 et décerne le prix chaque année depuis lors.

Le 12 mars 2019, Railway Age a remis officiellement le prix de Cheminot de l'année à M. Ruest à l'Union League Club de Chicago, au cours du dîner du Western Railway Club.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

