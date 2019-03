Haier dévoile une nouvelle solution intégrant 7 marques pour la maison intelligente lors de l'Exposition mondiale des appareils électroménagers et des appareils électroniques de 2019





La solution améliorée destinée à la maison intelligente et convenant à tous les scénarios intègre de nouvelles technologies de Casarte, AQUA, GE Appliances, Leader, Fisher & Paykel, Candy et Haier

SHANGHAI, 14 mars 2019 /CNW/ - Haier, la première marque d'appareils électroménagers de la planète, a dévoilé la mise à niveau de sa solution de premier plan pour tous scénarios destinée à la maison intelligente (la « Solution ») lors de l'AWE 2019 (Exposition mondiale des appareils électroménagers et des appareils électroniques).

La Solution actualisée intègre les plus récentes technologies des sept marques de Haier Group pour donner lieu à la maison intelligente de prochaine génération. Créée selon le concept innovant 4+7+N de Haier, la Solution relie sept (7) solutions domestiques relatives à l'air, à l'eau, à la sécurité, à l'entretien des tissus, au divertissement, à la santé et à l'information avec quatre (4) scénarios de vie, soit la salle de séjour intelligente, la cuisine intelligente, la salle de bain intelligente et la chambre à coucher intelligente, lesquels peuvent être personnalisés selon les besoins variables de l'utilisateur (N), ce qui donne lieu à un écosystème résidentiel intelligent, intuitif et complet.

« L'industrie des appareils électroménagers innove rapidement. Haier est d'avis que les solutions pour la maison intelligente doivent conjuguer les plus récentes capacités technologiques au comportement du client pour offrir de la valeur et une qualité de vie améliorée », affirme Wang Ye, vice-président et directeur général de la division de la maison intelligente de Haier Home Appliance Industry Group.

Lors de l'AWE 2019, les sept marques de Haier, soit Casarte, Leader, Haier, AQUA, GE Appliances, Fisher & Paykel (FPA) et CANDY, ont dévoilé des produits révolutionnaires, dont la machine à laver Fusion de Casarte, un réfrigérateur intelligent muni d'un régulateur de température tout aussi intelligent, un climatiseur intelligent tirant parti de la circulation extérieure au lieu de l'approche traditionnelle de circulation interne pour rafraîchir davantage l'air, et le congélateur intelligent de FPA qui offre un refroidissement par air pour congeler les aliments sans givre. Ces nouveaux produits seront interconnectés au sein d'un seul et même écosystème disposant de la Solution améliorée.

« L'AWE 2019 a fait montre de la dominance technologique et scientifique de Haier dans le secteur des appareils électroménagers. En innovant grâce à notre système ouvert mondial de recherche et de développement 10+N et en reliant toutes ces composantes à l'aide de la Solution, Haier a transformé l'expérience de la maison intelligente », affirme Wang Ye.

La réussite que connaît la Solution est le résultat du modèle avant-gardiste « rendanheyi » de Haier. Par l'entremise d'une approche entrepreneuriale ouverte et de l'analyse des besoins de l'utilisateur dans une maison moderne, Haier a créé des innovations technologiques résidentielles pour l'ensemble de ses sept marques afin d'offrir à sa clientèle une expérience domestique holistique et de devenir un chef de file mondial à l'ère de l'IdO.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la marque mondiale no 1 des appareils électroménagers, elle qui dispose d'une part de marché de 10,5 % à l'échelle internationale. Mentionnons aussi quelques-unes de ses marques, soit Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. À l'heure actuelle, Haier Home Appliance délaisse graduellement la fonction de fabricant traditionnel pour devenir une plate-forme entrepreneuriale ouverte alors que la société met sur pied un écosystème véritablement mondial de maisons intelligentes. Ce faisant, Haier améliore de manière continue la valeur d'utilisation de ses produits et services, offrant aux clients de toute la planète une expérience résidentielle intelligente interconnectée.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://www.haier.net/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835728/HAIER_awe.jpg

SOURCE Haier Home Appliances

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 17:07 et diffusé par :