Bombardier nomme Steeve Robitaille au poste de vice-président principal, Affaires juridiques et Secrétaire de la Société





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd'hui la nomination de Steeve Robitaille au poste de vice-président principal, Affaires juridiques et Secrétaire de la Société, Bombardier Inc. à compter du 1er mai 2019. M. Robitaille succèdera à Daniel Desjardins qui continuera d'agir à titre de conseiller spécial auprès de Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc., et président du conseil d'administration de Bombardier Transport.

« Nous sommes ravis d'accueillir Steeve dans l'équipe Bombardier, a dit M. Bellemare. C'est un leader qui a fait ses preuves et qui possède une vaste expérience en gouvernance d'entreprise, en conformité, en fusions et acquisitions et en droit des valeurs mobilières. La très grande expertise juridique de Steeve, son sens aigu des affaires et ses antécédents avérés en matière de collaboration font de lui un excellent ajout à l'équipe de haute direction de Bombardier alors que nous poursuivons l'exécution de notre stratégie de croissance. »

Steeve nous apporte plus de 25 ans d'expérience de haut niveau dans le domaine juridique et les transactions. Il est chef des affaires juridiques et vice-président exécutif fusions et acquisitions de WSP, et ce, depuis 2017. Il agit aussi comme Secrétaire de la Société. Avant de se joindre à WSP, Steeve était un partenaire principal du cabinet d'avocats Stikeman Elliott, où il a pratiqué le droit des sociétés pendant plus de 20 ans, et membre du conseil d'administration et du comité exécutif du partenariat. M. Robitaille est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et il est membre du Barreau du Québec.

« Alors que nous accueillons Steeve dans l'équipe Bombardier, je tiens à remercier encore une fois Daniel pour son leadership exceptionnel dans son poste chef des affaires juridiques de Bombardier pendant plus de 20 ans, a dit M. Bellemare. Dans son nouveau rôle, Daniel travaillera étroitement avec l'équipe de direction de Bombardier Transport pour accélérer les principaux projets et les initiatives stratégiques visant à assurer la compétitivité à long terme du secteur ferroviaire et générer une croissance durable. »

