Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions





DRUMMONDVILLE, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 15 mars prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et du vice-président de la Table des MRC du Centre-du-Québec, maire de Victoriaville et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. André Bellavance.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 15 mars 2019



Heure : 12 h



Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville Salle VIP Cogeco 550, rue Saint-Amand Drummondville (Québec) J2C 6Z3

