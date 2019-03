Avis aux médias - La ministre Duncan fait progresser des mesures pour rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, fera une annonce vendredi afin de faire le point sur de récentes mesures visant à lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport, et à contribuer à l'équité...





L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et du Sport, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un financement afin de soutenir la participation accrue des femmes et des filles dans le sport, en tant qu'athlètes et en tant que leaders. ...





Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer son appui financier à la compétition Hit the Floor, qui se déroulera à Gatineau jusqu'au 17 mars. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre...





Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au premier Festival BESIDE, qui se déroulera au parc national des Îles?de?Boucherville du 14 au 16 juin 2019. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de...





Le nouveau gouvernement du Québec concrétise un engagement en annulant la hausse du prix de certains permis de chasse et de pêche imposée par le précédent gouvernement. Le premier ministre s'est engagé à faire annuler la hausse injustifiée du prix...