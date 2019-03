HCL Technologies s'apprête à acquérir Strong-Bridge Envision pour enrichir les capacités de conseil en transformation numérique du portefeuille de HCL





HCL Technologies (HCL), société technologique leader mondiale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Strong-Bridge Envision (SBE), société de conseil en transformation numérique qui possède des bureaux à Seattle, Denver, Atlanta et New York. Grâce à cette acquisition, SBE intégrera l'activité mondiale numérique et analytique de HCL (services HCL de Mode 2).

« SBE enrichira nos offres en matière de conseil numérique grâce à ses solides capacités dans les domaines du développement de la stratégie numérique, de la gestion des programmes agiles, de la transformation commerciale et de la gestion du changement organisationnel. Ces capacités combinées à nos offres de nouvelle génération Mode 2 en matière de conception d'expériences, de modernisation des applications et d'analyse de données nous aideront à fournir à nos clients des expériences numériques de bout en bout », a déclaré Anand Birje, vice-président d'entreprise et responsable de l'activité numérique et analytique chez HCL Technologies.

« HCL et SBE partagent la même vision consistant à offrir des solutions et des services innovants de transformation numérique, en se focalisant principalement sur une excellente expérience pour les clients. C'est pourquoi nous pensons que HCL se révèle un partenaire idéal pour nous », a déclaré Renea Rayner, directrice générale chez Strong-Bridge Envision. « Nos clients continueront de bénéficier d'un service clients de premier ordre ainsi que d'un support à valeur ajoutée, et profiteront des offres robustes de produits et services de HCL. »

« Cette collaboration apportera à la famille HCL la longue expérience clients de SBE ainsi que 200 employés expérimentés de SBE, issus de nombreux secteurs et cabinets de conseil de premier niveau », a déclaré Rob Novick, directeur général de Strong-Bridge Envision. « En se focalisant sur chaque aspect de l'expérience client, la capacité de SBE à concevoir des expériences percutantes qui s'appuient sur des architectures technologiques rentables et efficientes, en intégrant les anciens processus, ainsi qu'en tirant parti des données et des analyses associées aux tout derniers services et technologies de HCL, offrira aux clients une valeur inattendue. »

Basée à Seattle, dans l'État de Washington, Strong-Bridge Envision est une société de conseil numérique spécialisée dans les domaines de la stratégie en matière d'expérience client, de la transformation commerciale et de la gestion du changement. Desservant plusieurs clients du Fortune 1000 depuis sa création, Strong-Bridge Consulting a fusionné avec Envision en 2017 pour enrichir ses capacités de conseil et de transformation numérique, ainsi que pour renforcer sa présence en Amérique du Nord, en se transformant en une société de conseil leader sur le marché de la transformation numérique.

CG Petsky Prunier a agi en tant que conseiller financier auprès de Strong-Bridge Envision et Bow River Capital.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) est une société technologique de premier plan, à l'échelle mondiale, qui aide les entreprises internationales à repenser et à transformer leurs activités par le biais des technologies numériques. HCL opère dans 44 pays, et son chiffre d'affaires consolidé pour les 12 mois clos le 31 décembre 2018 s'est élevé à 8,4 milliards USD. HCL se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de services intégrés, reflété par sa stratégie de croissance selon les Modes 1?2?3. Le Mode 1 englobe les services de base dans les domaines des applications, de l'infrastructure, de l'externalisation des processus métiers (Business process outsourcing, BPO), ainsi que les services d'ingénierie et de R&D, en tirant parti de DRYiCETM Autonomics pour transformer le paysage commercial et informatique des clients, en les rendant « lean » « épurée » et « agiles ». Le Mode 2 met l'accent sur des offres intégrées des services numériques et analytiques, d'IoT WoRKStm, de services natifs en nuage, de services de cybersécurité et de services GRC centrés sur l'expérience et les résultats, afin de générer des résultats commerciaux et de permettre la numérisation de l'entreprise. La stratégie en Mode 3 est axée sur les écosystèmes et crée des partenariats IP innovants pour permettre le développement de produits et de plates-formes. HCL exploite son réseau mondial de laboratoires intégrés de co-innovation et ses capacités de distribution mondiales pour fournir une prestation multiservice holistique dans des secteurs clés, notamment les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les médias, l'édition, le divertissement, la vente au détail et les BCE, les sciences de la vie et les soins de santé, le pétrole et le gaz, l'énergie et les services publics, les voyages, les transports et la logistique, ainsi que les services gouvernementaux. Avec à son actif 132 328 professionnels de différentes nationalités, HCL s'attache à créer de la valeur réelle pour ses clients en établissant « Des relations qui vont au-delà du simple contrat ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcltech.com

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations du présent communiqué sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques, incertitudes, suppositions et autres facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations ne revêtant pas un caractère historique sont des déclarations pouvant être considérées comme prévisionnelles, notamment, sans toutefois s'y limiter, les déclarations contenant les termes « prévu », « s'attend à », « pense », « stratégie », « opportunité », « prévoit », « espère » ou d'autres termes semblables. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant l'impact des démarches réglementaires en cours ; les fluctuations de nos revenus ; notre aptitude à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques, l'externalisation des processus métier et les services de conseil ; y compris les facteurs qui peuvent affecter notre avantage en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; l'acceptation par la clientèle de nos services, produits et tarification ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; notre aptitude à intégrer les actifs acquis de façon rentable et en temps voulu ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; le succès de nos efforts de développement de notre marque ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés/entités dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde et l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle ; d'autres risques, incertitudes et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre secteur d'activités. Il n'est aucunement garanti que les déclarations prévisionnelles faites dans le présent communiqué s'avéreront exactes, et la publication de ces déclarations prévisionnelles ne doit pas être considérée comme une représentation de la part de la société ou de la part de toute autre personne que les objectifs et les plans de la société seront atteints. Toutes les déclarations prévisionnelles figurant dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la direction de la société à la date des présentes, et la société décline toute obligation de révision des déclarations prévisionnelles, quelles qu'elles soient, qui pourrait être faite ponctuellement par la société ou en son nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

