BAI annonce que les prix Global Innovation Awards 2019 sont ouverts aux candidatures





BAI, organisation indépendante à but non lucratif qui offre les éclairages les plus exploitables sur le secteur des services financiers, a annoncé aujourd'hui que les prix BAI Global Innovation Awards étaient désormais ouverts aux candidatures.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 26 avril 2019. Les vainqueurs et finalistes seront annoncés cet été.

Chaque année, des centaines d'institutions financières issues du monde entier soumettent leurs candidatures pour être récompensées lors des BAI Global Innovation Awards. Le programme recouvre une communauté annuelle et une plateforme de contenus qui récompense les produits, services, organisations et processus d'affaires les plus innovants du secteur, à travers le monde. Parvenu à sa neuvième année d'existence, il compte parmi ses anciens vainqueurs Fifth Third Bank, USAA, CaxiaBank, Emirates NBD, Ping An Technology, Nusenda Credit Union, et bien d'autres. Le formulaire de candidature est disponible à l'adresse BAIGlobalInnovations.com.

Les catégories de prix 2019 sont les suivantes :

Meilleure application de technologie avancée dans un produit ou un service

Points de contact innovants et expériences connectées

Innovation en matière de processus internes

Innovation en matière de capital humain

Innovation en matière d'impact sociétal et communautaire

Innovation en matière de marketing

Innovation en matière d'expérience client

Innovation en matière d'accélérateur ou d'incubateur

Innovation en matière de modèles d'affaires (nouveau)

Innovation en matière de technologies réglementaires (nouveau)

Plusieurs Prix pour accomplissement exceptionnel seront également décernés, à savoir le prix de l'Organisation de services financiers la plus innovante de l'année, de Technologie révolutionnaire dans les services financiers, d'Accomplissement exceptionnel en matière de technologies financières, d'Initiative bancaire et communautaire la plus innovante, et d'Initiative de croissance la plus innovante.

« Ces huit dernières années, BAI a récompensé des innovations parmi les plus décisives du secteur, et cette année de fera pas exception à la règle. En 2019, nous nous attendons à découvrir des innovations encore plus exceptionnelles, notamment de nouvelles avancées dans les domaines de l'"open banking" et des technologies réglementaires », a déclaré Debbie Bianucci, PDG de BAI. « L'innovation est une force en perpétuel mouvement qui encourage le changement, et nous pensons que les catégories étendues offrent aux sociétés engagées en faveur de l'innovation l'opportunité d'être récompensées pour les travaux importants qu'elles mettent en oeuvre afin de faire progresser le secteur des services financiers. »

Les prix sont jugés par l'Innovation Circle, un jury qui rassemble des experts leaders de l'innovation, et issus du monde entier.

Pour en savoir plus sur ces prix, rendez-vous sur BAIGlobalInnovations.com.

À propos de BAI

En tant qu'organisation indépendante à but non lucratif, BAI offre les éclairages les plus exploitables sur le secteur des services financiers, permettant aux dirigeants de prendre chaque jour des décisions commerciales judicieuses. Nous avons la passion des informations fiables et des outils puissants qui offrent aux dirigeants la clarté et la confiance nécessaires pour générer des changements positifs et faire progresser l'industrie des services financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bai.org.

