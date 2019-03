Les travailleurs municipaux de La Matapédia se lèvent contre deux nouveaux forages





MRC DE LA MATAPÉDIA, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les travailleurs municipaux affiliés au SCFP se mobilisent pour empêcher deux nouveaux forages dans La Matapédia. Les salariés de Saint-Léon-le-Grand, Amqui, Causapscal, Lac-au-Saumon, Sayabec et Sainte-Irène, lesquels font tous parti de la section locale SCFP 1142, appuient le conseil municipal de Saint-Léon-le-Grand qui, le 5 mars dernier, a adopté une résolution qui s'oppose catégoriquement à toute exploration ou exploitation de gaz ou de pétrole sur son territoire.

« Les travailleurs du SCFP sont d'abord des citoyens et ils désirent garder un environnement sain. Nous craignons le déversement de polluants dans les sources d'approvisionnement en eau de plusieurs municipalités de la MRC de La Matapédia et de les mettre en péril », d'expliquer Yanick Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Au cours des prochains mois, deux programmes de travaux d'exploration pétrolière et gazière sont prévus par Marzcorp Oil and Gas Inc., l'un à Saint-Léon-le-Grand et l'autre sur un territoire non organisé sous une municipalité.

« Il commence à y avoir une mobilisation sérieuse, et ces citoyens travailleurs ont leur mot à dire. Il ne faut pas lâcher », de conclure le conseiller syndical.

