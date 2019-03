Le gouvernement du Québec offre ses plus sincères condoléances aux proches de M. Denis Boutin et aux citoyens de Sainte-Sabine





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du décès de M. Denis Boutin, maire de Sainte-Sabine, le gouvernement du Québec tient à rendre hommage à celui qui a oeuvré sur la scène municipale pendant près de 35 ans, dont plus de 25 années à titre de maire.

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, souhaitent exprimer leurs condoléances à la famille et aux proches de M. Denis Boutin ainsi qu'à toute la population sabinoise.

Citations :

« Les citoyens de la municipalité de Sainte-Sabine pleurent aujourd'hui un homme qui a consacré sa carrière au développement et au bien-être de sa communauté. C'est avec tristesse que j'ai appris son décès. Mes pensées les plus sincères vont à sa famille et à ses proches. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« M. Boutin laisse dans le deuil toute une collectivité auprès de laquelle il s'est engagé pendant plus de 25 ans comme maire. Un dévouement reconnu de ses pairs, que la Fédération québécoise des municipalités avait d'ailleurs souligné il y a quelques années à l'occasion de son Gala des élus. »

Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'engagement de M. Boutin et son désir quotidien de faire rayonner sa municipalité manqueront certainement à tous. Son départ soudain est un choc pour l'ensemble de la communauté. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

