Un conseiller du comté de Russell reconnu pour ses bonnes actions envers l'environnement

OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - J'ai rencontré André Brisson dans le hall animé d'un hôtel, dans le district Chinatown de Toronto. Ce conseiller du comté de Russell et moi avons échangé quelques plaisanteries sur la circulation automobile notoire. Il était venu assister à la Royal Winter Fair, où ses filles exposaient des veaux.

André est issu d'une longue lignée d'exploitants de fermes laitières. Il est la cinquième génération de Brisson à tirer sa subsistance de la ferme familiale à Embrun, une petite colectivité rurale de quelque 8 000 résidents. Pourtant, avec la présence d'Ottawa à seulement 30 minutes en auto, elle est loin d'être isolée. André me dit que les résidents d'Embrun ont remarqué la présence de plus en plus envahissante des banlieues. À mesure que les environs de la collectivité rurale devenaient de moins en moins verts, il s'est mis à réfléchir davantage aux arbres.

En 2013, un problème de santé l'a forcé à vendre ses vaches. Sa terre est devenue improductive.

« Je voulais donner une seconde chance à la terre », me dit-il. « L'ancien pâturage était impropre aux cultures et je ne voulais pas le laisser en proie aux mauvaises herbes ». André tenait particulièrement à utiliser sa terre pour favoriser l'environnement local.

En 2015, au cours de sa première année à titre de conseiller municipal pour le comté de Russell, il a entendu parler du Programme de 50 millions d'arbres (P50MA), offert par le gouvernement de l'Ontario. Il participait déjà à une initiative de plantation d'arbres le long de la rivière Castor, avec des élèves de l'École élémentaire publique de la rivière Castor et de l'école secondaire Russell. Ce projet était organisé par la Société d'aménagement de la rivière Nation-Sud, qui a fait connaître à André l'existence du P50MA.

Administré par l'organisme sans but lucratif Forêts Ontario, le P50MA fournit une aide financière et technique aux propriétaires fonciers pour la plantation d'arbres sur une grande échelle.

« Le P50MA correspondait à merveille à ce que je voulais faire » se rappelle André. « J'ai décidé de me lancer! »

Cheyene Brunet, technicienne forestière auprès de la Société d'aménagement de la rivière Nation-Sud, a collaboré étroitement avec André pour mettre au point un plan de site afin de reboiser 2,5 acres d'un ancien pâturage avec un mélange de conifères et de feuillus.

« Nous avons commencé à planter en mai 2017 », explique-t-elle, « avec plusieurs expèces : pins blancs, épinettes blanches, étables à sucre, érables rouges et argentés. Environ 2000 arbres au total. »

Cheyene a été impressionnée par la motivation d'André durant tout le projet : « Il était clairement passionné dans son désir d'aider l'environnement et sa localité. »

Les arbres d'André ont un excellent taux de survie, qu'il attribue au temps consacré à leur entretien : « Puisque je ne m'occupais plus d'agriculture, j'avais beaucoup plus de temps à ma disposition. Je prenais le taille-bordure pour éliminer ce qui pouvait nuire aux arbres. »

Avant la plantation dans le cadre du P50MA, la terre d'André était pratiquement dépourvue d'arbres depuis plus de 160 ans. « Lorsque les premiers Brisson se sont établis à Embrun sur la ferme en 1856 », me dit-il, « les arbres avaient déjà été coupés. La plus grande partie de la terre du comté de Russell est de bonne qualité pour l'agriculture, et c'est pourquoi notre couverture forestière est si faible. »

La générosité d'André envers l'environnement ne s'est pas arrêtée là : il a fait don de près d'un acre de terrain à la municipalité pour que l'on puisse construire un parc. Il espère que cela incitera les gens à aménager plus d'espaces verts dans sa localité.

André a récemment reçu la distinction de Green Leader décernée par Forêts Ontario. Le Programme « Green Leaders » reconnaît les propriétaires fonciers ayant participé au P50MA et ayant fait preuve d'un engagement exceptionnel envers de saines forêts en Ontario, pour améliorer la santé environnementale dans leur collectivité, et réduire les effets négatifs du changement climatique.

« Les Green Leaders comme André Brisson sont un exemple positif pour les propriétaires fonciers de toute la province », déclare Rob Keen, pdg de Forêts Ontario. « Nous apprécions le fait que, lorsque ses besoins ont changé, il a profité de l'occasion pour aider sa collectivité en plantant des arbres et en faisant don d'un terrain pour un parc. Les arbres qu'il a plantés fourniront un habitat pour la faune et permettront la capture de carbone dans notre air, contribuant ainsi à un avenir plus vert. »

Invité à dire ce qu'il ressentait à être un Green Leader, André a répondu : « C'est un honneur! J'espère que mon histoire encouragera d'autres personnes du comté de Russell à planter des arbres. Il faut absolument investir dans les espaces verts ici! »

