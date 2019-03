Aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur histoire





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce l'octroi d'un financement à Historica Canada

TORONTO, le 14 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui de plus de 4 millions de dollars à Historica Canada en vue de soutenir quatre projets qui aideront les Canadiens et les Canadiennes à découvrir leur histoire. Le ministre a fait cette annonce lors de son passage au siège social d'Historica Canada, à Toronto.

Ce financement provient du Fonds pour l'histoire du Canada, qui permet aux Canadiens d'améliorer leurs connaissances de l'histoire, de la participation citoyenne et des politiques publiques du Canada. L'aide financière sera répartie entre les projets suivants :

Les Minutes du patrimoine , une collection de capsules de 60 secondes recréant des événements d'importance, des exploits ou des actes de bravoure survenus au cours de l'histoire de notre pays, recevront 1 885 000 dollars pour produire six nouvelles capsules, à raison de deux par année, dans les deux langues officielles, et ce, pendant trois ans.

Citations

« Tout en explorant, en découvrant et en examinant plus à fond notre passé et notre identité nationale, nous encourageons une nouvelle génération à faire honneur à ses racines et à son histoire commune. Historica Canada joue un rôle déterminant dans la promotion du riche passé du Canada. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Fonds pour l'histoire du Canada du ministère du Patrimoine canadien appuie les travaux menés par Historica Canada dans le cadre des Minutes du patrimoine, de l'Encyclopédie canadienne, du Projet Mémoire, de la Semaine de l'histoire du Canada et du Défi de la citoyenneté.

Historica Canada est le plus imposant organisme de bienfaisance national enregistré au pays à être voué à la promotion de l'histoire et de la citoyenneté canadiennes.

Le mandat d'Historica Canada consiste à former des citoyens engagés et informés, grâce à une connaissance et à une appréciation approfondies de l'histoire, du patrimoine et des témoignages du Canada. L'an dernier, 24 millions de Canadiens et de Canadiennes ont profité des programmes de l'organisme.

Le Fonds pour l'histoire du Canada vise à améliorer la compréhension de l'histoire, des récits, de la population et de la démocratie de notre pays. Le Fonds appuie l'élaboration de matériel pédagogique, l'organisation d'activités éducatives et la création ou le maintien de réseaux.

