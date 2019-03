Haier présente une nouvelle solution pour la maison intelligente englobant sept marques à l'occasion du salon Appliances and Electronics World Expo2019





La solution améliorée pour la maison intelligente, adaptée à tous les environnements, incorpore de nouvelles technologies de Casarte, AQUA, GE Appliances, Leader, Fisher & Paykel, Candy et Haier SHANGHAI, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Haier, la plus grande marque mondiale d'appareils électroménagers, a fait part de l'amélioration de sa solution pour la maison intelligente adaptée à tous les environnements (la « Solution ») à l'occasion du salon mondial de l'électroménager et de l'électronique 2019 (Appliances and Electronics World Expo - AWE 2019).

La solution améliorée intègre les dernières technologies des sept marques de Haier Group pour offrir la prochaine génération de maisons intelligentes. Conçue selon le concept innovateur « 4+7+N » de Haier, la solution interconnecte sept (7) solutions domestiques en matière d'air, d'eau, de sécurité, d'entretien des vêtements, de divertissement, de santé et d'information dans quatre (4) environnements de vie - le salon intelligent, la cuisine intelligente, la salle de bain intelligente et la chambre intelligente - avec des éléments personnalisés basés sur les besoins variables des utilisateurs (N pour « needs » en anglais) afin de créer un écosystème de maison intelligente complet et intuitif.

« Le secteur de l'électroménager innove rapidement. Haier estime que les solutions pour les maisons intelligentes devraient allier les dernières capacités technologiques avec le comportement du client pour apporter de la valeur et une meilleure qualité de vie », a déclaré Wang Ye, vice-président et directeur général du département de la maison intelligente chez Haier Home Appliance Industry Group.

Sur le salon AWE 2019, les sept marques de Haier -- Casarte, Leader, Haier, AQUA, GE Appliances, Fisher & Paykel (FPA) et CANDY -- ont présenté de nouveaux produits révolutionnaires, dont le lave-linge Casarte fusionnant le lavage et l'entretien des vêtements, un réfrigérateur intelligent doté d'un contrôle de température intelligent, un climatiseur intelligent qui utilise la circulation extérieure plutôt que la circulation intérieure traditionnelle de l'air pour rafraîchir celui-ci et le réfrigérateur intelligent FPA qui utilise le refroidissement de l'air pour la congélation sans dégivrage. Ces nouveaux produits seront interconnectés au sein d'un seul écosystème par le biais de la solution améliorée.

« Le salon AWE 2019 a mis en exergue la prépondérance des appareils électroménagers de Haier en termes scientifiques et technologiques. En nous situant à la pointe de l'innovation avec notre système mondial ouvert de recherche et développement « 10+N » et en reliant entre eux les éléments qui le composent par le biais de la solution, Haier a transformé l'expérience de la maison intelligente », a déclaré Wang Ye.

Le succès de la solution découle du modèle précurseur « rendanheyi » de Haier. Grâce à une démarche entrepreneuriale ouverte et à l'analyse des besoins des utilisateurs dans la maison moderne, Haier a créé des innovations technologiques pour la maison par le biais de ses sept marques pour permettre aux clients de vivre une expérience holistique chez eux et pour devenir un leader mondial à l'ère de l'IdO.

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la marque d'appareils électroménagers numéro 1 au monde, qui représente 10,5 % des parts de marché. Parmi ses marques on trouve Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Haier Home Appliance vit actuellement un processus de transformation qui va faire évoluer le fabricant traditionnel qu'elle était en plate-forme entrepreneuriale ouverte, via la création d'un écosystème de maison intelligente vraiment mondial. Pour ce faire, Haier améliore sans cesse la valeur de ses produits et services pour ses utilisateurs et offre ainsi à ses clients du monde entier des expériences de maison intelligente interconnectée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.haier.net/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/835682/HAIER_awe.jpg

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 15:08 et diffusé par :