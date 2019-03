La ministre Ng a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise à Oakville, Toronto, London et Waterloo





La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada a présenté les mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider les propriétaires de petite entreprise à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés

WATERLOO, ON, le 14 mars 2019 /CNW/ - La grande majorité des entreprises canadiennes, soit 98 %, sont des petites entreprises, et ces dernières emploient 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles constituent l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à la classe moyenne.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Oakville, à Toronto, à London et à Waterloo pour rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise.

Le 12 mars, la ministre Ng a entamé sa journée à Oakville en participant à une séance de discussion avec des propriétaires de petite entreprise et des membres de la Chambre de commerce d'Oakville (anglais) et du Halton Global Business Centre (anglais). Elle a ensuite rejoint le député de Parkdale-High Park, Arif Virani, pour participer à une rencontre avec des femmes entrepreneures au Parkdale Centre for Innovation (anglais).

Le 13 mars, la ministre Ng a accompagné la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, pour l'annonce d'un financement fédéral pour l'infrastructure de recherche de l'Université Western (anglais), dans la foulée d'un concours au titre du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation. Elles étaient accompagnées par la secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et députée de London-Ouest, Kate Young, et par le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos. La ministre Ng a poursuivi sa tournée en parlant des mesures de soutien offertes par le gouvernement aux petites entreprises lors d'une discussion informelle à la Chambre de commerce de London (anglais).

Le 14 mars, la ministre Ng a parlé du soutien du gouvernement aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs lors d'une discussion informelle organisée par Communitech (anglais). Elle a conclu sa visite en annonçant l'attribution d'un financement pouvant atteindre 100 000 $ à Deep Trekker Inc. (anglais), par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Lors de ses rencontres avec les propriétaires de petite entreprise, la ministre Ng a fait état des nombreuses initiatives du gouvernement pour faciliter les activités des propriétaires de petite entreprise. Entre autres initiatives, le gouvernement a :

réduit le taux d'imposition des petites entreprises à 9 %, soit l'un des taux les plus bas au monde;

amené les sociétés émettrices de cartes de crédit à réduire les frais qu'elles imposent aux entreprises lorsque les clients de celles-ci utilisent des cartes de crédit;

donné accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients, grâce aux accords commerciaux conclus, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui a remplacé l'ALENA;

proposé un incitatif à l'investissement accéléré, qui permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande partie de leurs coûts pour les biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement a été fait;

investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises détenues par des femmes;

éliminé plus de 450 règles fédérales représentant un fardeau administratif pour les entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est du côté de la petite entreprise et travaille fort afin de réduire les formalités administratives et d'aider les propriétaires canadiens de petite entreprise à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises d'Oakville, de Toronto, de London, de Waterloo et des collectivités de tout le pays réussissent, c'est l'ensemble de notre économie qui se porte bien et des emplois pour la classe moyenne qui sont créés. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng

« La petite entreprise est fondamentale pour l'économie de London. Nous sommes chanceux de rencontrer un si grand nombre d'intervenants aujourd'hui et de connaître leur opinion sur ce que nous pouvons faire de plus pour renforcer l'économie canadienne et ainsi permettre à nos petites entreprises de continuer à prospérer. Grâce aux politiques du gouvernement fédéral, notamment la réduction à 9 % du taux d'imposition des petites entreprises, l'économie de London est sur la bonne voie. Nous continuerons de travailler fort pour que cette situation se maintienne. »

-- Le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos

