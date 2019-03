Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 41 500 $ à la compétition Hit the Floor





QUÉBEC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer son appui financier à la compétition Hit the Floor, qui se déroulera à Gatineau jusqu'au 17 mars.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 41 500 $ pour soutenir cet événement.

Depuis maintenant six ans, la compétition gatinoise Hit the Floor constitue une vitrine incontournable pour des milliers de danseurs québécois et canadiens venus s'amuser et perfectionner leur art. Son succès grandissant contribue certainement au développement de la danse, et ce, sous toutes ses facettes.

Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 38 000 $, issue du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De son côté, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse, par l'entremise du volet 3 - Événements sportifs grand public du Programme de soutien aux événements sportifs, une contribution de 3 500 $.

Citations :

« Le gouvernement du Québec soutient avec fierté la compétition Hit the Floor, un rendez-vous rassembleur pour les amateurs de danse qui met en valeur la belle région de l'Outaouais en la faisant rayonner ici et à l'étranger. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui prendront part à cet événement découvriront les attraits de la ville de Gatineau tout en contribuant à son dynamisme économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis du soutien gouvernemental accordé à cet événement d'envergure. Ce dernier permet aux athlètes de se démarquer et de se dépasser non seulement dans un contexte de compétition, mais aussi dans une situation d'apprentissage, et ce, grâce à l'expertise de chorégraphes de renommée internationale. C'est aussi l'occasion pour les participants et le public d'assister à des performances exceptionnelles et d'encourager des danseurs inspirants, qui leur donneront assurément le goût de bouger à leur tour! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

www.scn.gouv.qc.ca/soutien-financier/fonds-de-developpement-economique-de-la-region-de-la-capitale-nationale

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 14:40 et diffusé par :