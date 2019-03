Venture Global LNG annonce une expansion à hauteur de 60 MTPA et étend son accord de système de processus de GNL avec BHGE





ARLINGTON, Virginie, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce que la société étendra l'ampleur de son activité de développement de GNL pour atteindre 60 millions de tonnes par an (MTPA) de production, en se basant sur la demande des clients. La société a augmenté la taille de son accord 2016 d'approvisionnement en équipements de processus avec Baker Hughes, société appartenant à GE, pour atteindre 60 MTPA, en vertu duquel BHGE délivrera une solution technologique complète pour les installations d'exportation de GNL de Venture Global conformément aux conditions convenues et aux garanties de performance définies. L'accord prévoit la fourniture garantie de trains de liquéfaction modulaire hautement efficients et fiables, ainsi que d'équipements de production électrique et de distribution électrique qui seront standardisés parmi les projets Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et d'autres projets d'expansion.

Les co-PDG Bob Pender et Mike Sabel ont conjointement déclaré : « Grâce à l'engagement d'expansion à 60 MTPA de BHGE, nous sommes en mesure de faire croître notre activité, afin de répondre à la demande croissante en faveur de notre GNL à faible coût de la part de nos clients internationaux. Ayant pleinement contracté Calcasieu Pass et anticipant la finalisation de Plaquemines LNG, nous sommes ravis d'annoncer cette expansion qui permettra de répondre à la demande supplémentaire de nos clients. Nous pensons que notre modèle de liquéfaction modulaire à échelle intermédiaire constitue l'avenir de la production de GNL à faible coût. »

Le projet Calcasieu Pass de 10 MTPA a reçu toutes les autorisations fédérales, et Kiewit, entrepreneur IAC du projet, est activement mobilisé conformément à l'autorisation de la FERC, et entend débuter pleinement les activités du site de manière imminente. En vertu de plusieurs accords de 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG, Calcasieu Pass commencera à délivrer du gaz naturel américain sur le marché mondial en 2022. Le projet Plaquemines LNG de 20 MTPA devrait obtenir son autorisation finale de la FERC au mois d'août, et sa construction devrait débuter en 2019.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. Le système de processus de liquéfaction de Venture Global LNG recourt à une gamme de produits hautement efficients et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG procède actuellement au développement de l'installation Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA (site d'environ 400 hectares basé à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique), de l'installation Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA (un site d'environ 250 hectares basé à Plaquemines Parish, en Louisiane, à 50 km au sud de la Nouvelle-Orléans sur le Mississippi), ainsi que d'autres projets qui seront annoncés prochainement. Venture Global a levé à ce jour 855 millions $ pour financer le développement de ses projets. En savoir plus sur www.venturegloballng.com.

