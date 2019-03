Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le tout nouveau Festival BESIDE





MONTRÉAL, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au premier Festival BESIDE, qui se déroulera au parc national des Îles?de?Boucherville du 14 au 16 juin 2019.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, confirment une aide financière de 180 000 $ pour soutenir le démarrage et la réalisation de cet événement.

Le Festival BESIDE regroupe sur son site près de 100 ateliers, conférences, concerts et activités sportives en forêt et sur l'eau. Ce rassemblement extérieur favorise la rencontre entre la nature et la culture. Avec une programmation diversifiée, il convie tant les adeptes de plein air que les non?initiés à profiter de bons moments dans un décor enchanteur.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la tenue de cet événement qui rend accessibles à un grand public des activités récréotouristiques diverses. En regroupant au même endroit festivaliers et acteurs de l'industrie du plein air, le Festival BESIDE contribue à positionner la région métropolitaine comme destination nature de choix auprès des Montréalais et des visiteurs. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce Festival unique en son genre permet aux participants de vivre une expérience immersive connectant l'humain et la nature. Il s'agit d'une belle occasion pour pratiquer ou découvrir plusieurs activités physiques. J'invite les visiteurs à prendre part en grand nombre à cette initiative et à profiter des effets bénéfiques de la pratique régulière de l'activité physique en plein air. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 140 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

L'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est de 40 000 $.

