Deux entreprises de la Haute-Gaspésie pourront bonifier et développer leur offre touristique





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 200 000 $ au Village Grande Nature de Cap-Chat et à Eskamer Aventure de Sainte-Anne-des-Monts

CAP-CHAT, QC, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises gaspésiennes Village Grande Nature et Eskamer Aventure offrent des services d'hébergement et des activités de plein air qui contribuent au positionnement de la Haute-Gaspésie comme un pôle touristique des plus attrayants. Pour améliorer et développer leur offre de service, elles bénéficieront de contributions remboursables totalisant 236 895 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, le Village Grande Nature inc. situé au pied des Chic-Chocs pourra améliorer son offre touristique avec entre autres la bonification des activités de loisir par l'achat de nouveaux équipements de plein air, l'installation d'équipements de thalassothérapie, ainsi qu'une amélioration de ses unités d'hébergement. Quant à l'entreprise Eskamer Aventure inc., elle pourra bâtir sa station aquatique plein air, une construction écoenvironnementale qui représente un développement sans précédent. La nouvelle station procurera une vue panoramique sur la mer et les montagnes, en plus d'offrir à la clientèle des activités de baignade, de spa, de sauna et de détente sur une terrasse sur le toit. Une tyrolienne et un bâtiment d'accueil seront également construits. L'objectif de ce nouveau projet sera de faire vivre une expérience de canyonisme sans précédent.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de près de 1,4 M$ ainsi que la création de 6 emplois en Haute-Gaspésie, en plus de consolider les 24 emplois déjà offerts par ces entreprises gaspésiennes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer les entreprises régionales à l'honneur aujourd'hui, qui ont la volonté d'offrir de meilleurs services et des activités qui permettent de vivre le meilleur de ce que la Haute-Gaspésie a à offrir. Je suis fière de constater à quel point les citoyens, les organismes et les entreprises d'ici s'unissent pour contribuer au maintien des attraits et à l'amélioration de l'offre touristique de notre région en s'impliquant dans le développement de tels projets. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Le soutien financier de DEC permettra au Village Grande Nature et à Eskamer Aventure de se développer, de mettre davantage en valeur les attraits de la Haute-Gaspésie et d'attirer ainsi encore plus de visiteurs dans la région. Par cet appui, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir les régions touristiques du Québec, ce qui a un impact positif sur l'économie d'ici. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'aide consentie entre autres par DEC nous a permis non seulement de bonifier notre offre, mais aussi de faire connaître notre site enchanteur qui se veut un incontournable dans la région. Depuis sa relance, le Village Grande Nature a connu une croissance de 300 % la première année et poursuit cette croissance phénoménale avec une hausse annuelle de près de 30 %. Cette nouvelle contribution dans la région nous permet de consolider les 19 emplois actuels. L'inauguration de notre centre de congrès nous permettra de toucher au marché corporatif ce qui aura pour effet d'apporter plus d'argent dans notre région et créera de nouveaux emplois, un aspect non négligeable pour la Gaspésie. Nous remercions DEC pour son soutien. Un succès comme celui du Village Grande Nature démontre que ces programmes d'aide favorisent le développement de la région de façon significative. »

Réjean Blouin, propriétaire, Village Grande Nature

« Eskamer Aventure est reconnu depuis ses débuts pour son offre de canyonisme, et sa participation marquée dans le domaine du canyonisme l'a amené à devenir un leader de l'encadrement et de la sécurité dans la pratique de cette activité intense. Le parcours des bassins, des glissades naturelles et des cascades d'eau limpide en montagne est devenue l'activité coup de coeur des touristes d'ici et d'ailleurs pour leurs vacances en Haute-Gaspésie et au Québec. Le nouveau projet d'Eskamer Aventure auquel DEC a contribué permettra de maintenir notre mission, soit d'offrir des expériences de découverte sensationnelles, accessibles à tous. »

Yann Barriault, président, Eskamer Aventure

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Village Grande Nature inc. Contribution remboursable de 195 895 $ sur un investissement total de 1 000 470 $ Le Village Grande Nature est un complexe hôtelier situé au pied des Chic-Chocs. Son offre de services intègre de l'hébergement (auberge de style colonial, chalets canadiens et scandinaves avec spa, un loft et un dortoir), un restaurant avec salle à manger pouvant également servir de salle de conférence, un terrain de camping, un réseau de 32 km de sentiers entretenus et un lac naturel. Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre touristique du Village Grande Nature Chic-Chocs. La contribution de DEC permettra l'amélioration des unités d'hébergement et des aires communes, la bonification des activités de loisir par l'achat de nouveaux équipements de plein air et l'installation d'équipements de thalassothérapie, ainsi que l'implantation d'un système électrique d'urgence et l'amélioration de l'accès cellulaire et Internet. Le projet permettra de consolider les 19 emplois actuels. Eskamer Aventure inc. Contribution remboursable de 41 000 $ sur un investissement total de 365 000 $ Créé en 2005, Eskamer Aventure se spécialise dans l'offre d'activités de canyonisme en plein coeur des Chic-Chocs et sur les montagnes côtières de la Haute-Gaspésie ainsi que dans l'offre d'excursions en kayak de mer. L'entreprise possède un volet d'hébergement, soit un camping rustique et un hébergement sur plateformes dans les arbres. L'offre d'Eskamer vient bonifier le circuit touristique de Sainte-Anne-des-Monts, de la Haute-Gaspésie et de la Gaspésie et s'intègre dans l'une des 14 expériences de l'Alliance touristique, soit le plein air. Le projet vise l'expansion et la bonification de l'offre touristique d'Eskamer Aventure. En somme, le projet permettra de mieux faire connaître l'activité de découverte de canyon, appelée « canyonisme ». Chaque nouvel élément mis en place dans le projet permettra de faire vivre une expérience intégrale de descente de canyon. La baignade dans l'eau chaude d'une piscine perchée dans les airs et vitrée par surcroit, les sauts dans le vide muni d'un système de poulie à frein magnétique, une tyrolienne de plus de 300 mètres de longueur au-dessus du canyon du ruisseau Castor, ainsi qu'un labyrinthe pour enfants sont quelques-uns des nouveaux ajouts projetés. Le projet permettra la création de 6 emplois, qui s'ajouteront aux 5 emplois actuellement offerts dans l'entreprise. En résumé Nombre de projets : 2

Nombre d'emplois créés : 6

Contributions de DEC : 236 895 $

Investissements totaux générés par ces projets : 1 365 470 $

