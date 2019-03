Le Canada investit dans des projets de réaménagement pour améliorer l'efficacité énergétique de certains bâtiments dans des municipalités canadiennes





VANCOUVER, le 14 mars 2019 /CNW/ - Le virage vers la croissance propre est l'une des plus belles possibilités qui s'offrent au Canada. L'efficacité énergétique stimule la compétitivité, réduit les coûts, maximise les profits et contribue à protéger l'environnement. La promotion et la reconnaissance des pratiques écoénergétiques sont au coeur de la transition du Canada vers un avenir axé sur l'énergie propre.

Le député South Surrey-White Rock, Gordie Hogg, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 600?000 $ à l'Institut Pembina pour soutenir deux projets de réaménagement destinés à améliorer l'efficacité énergétique de certains bâtiments. Les projets réduiront les coûts d'énergie et la pollution, en plus de financer de futurs projets de réaménagement du même genre dans diverses municipalités canadiennes.

Par le biais de son programme d'efficacité énergétique, notre gouvernement a investi 200?000 $ dans l'élaboration d'un programme pilote visant l'amélioration écoénergétique du parc de logements sociaux de la Colombie-Britannique. En partenariat avec l'Association de logement sans but lucratif de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver, le programme pilote pour la rénovation de logements abordables permettra de rendre jusqu'à cinq complexes de logements sociaux du Lower Mainland plus écoénergétiques.

Une fois le programme pilote terminé, cinq à huit municipalités canadiennes se partageront les 400?000 $ restants pour mettre au point des stratégies visant l'amélioration écoénergétique de leur parc d'immeubles résidentiels multilogements.

Réaménager les maisons et immeubles pour les rendre plus écoénergétiques abaisse les coûts, réduit le niveau d'entretien nécessaire, crée un milieu de vie plus agréable et augmente la valeur des maisons et immeubles tout en réduisant leur empreinte écologique.

L'amélioration écoénergétique des bâtiments fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, grâce auquel notre gouvernement investira plus de 180 milliards de dollars sur douze ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que des collectivités rurales et nordiques canadiennes.

Pendant Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l'énergie, les Canadiens ont dit vouloir que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui contribuent à créer des emplois, à accroître la compétitivité de l'industrie, à réduire la pollution et à lutter contre les changements climatiques.

Citations

«?L'efficacité énergétique est l'une des solutions les plus rapides, les plus vertes et les plus économiques pour remplir nos engagements internationaux en matière de changements climatiques. Notre gouvernement est fier de travailler avec Pembina à des projets d'amélioration énergétique qui favoriseront notre transition vers un avenir axé sur l'énergie propre.?»

Gordie Hogg

Député de South Surrey-White Rock



« Pour faire face à l'urgence de la situation climatique, nous devrons éliminer la pollution par le carbone provenant de nos maisons et immeubles d'ici 2050. Nous avons besoin de solutions plus économiques et plus rapides pour optimiser l'isolation de nos bâtiments, pour rendre ces derniers étanches à l'air et pour les convertir à des combustibles plus propres. En travaillant en collaboration avec les fournisseurs de logements sociaux, les gouvernements, les fabricants, les entreprises de construction et les institutions financières, nous pourrons implanter ces profondes améliorations énergétiques partout au pays et offrir des logements à faibles émissions de carbone abordables, sécuritaires et confortables à nos citoyens les plus vulnérables. »

Tom-Pierre Frappé-Sénéclauze

Directeur, Bâtiments et Solutions urbaines, Institut Pembina

Renseignements connexes



