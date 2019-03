Kubota renforce son segment de tracteurs à haute puissance en Amérique du Nord





L'entreprise a conclu une entente personnalisée avec un manufacturier nord-américain pour étendre sa gamme de tracteurs

MARKHAM, ON, le 14 mars 2019 /CNW Telbec/ - Kubota Corporation (siège social : Naniwa-ku à Osaka au Japon; président et directeur des représentants : Masatoshi Kimata; « Kubota ») a annoncé s'être associée à Buhler Industries inc. (siège social : Winnipeg au Manitoba; président : Marat Nogerov; « Buhler »), pour l'utilisation de leur capacité de conception et de production d'une nouvelle série de tracteurs. La décision de Kubota est basée sur l'expérience de Buhler en fabrication et en distribution de tracteurs à haute puissance en Amérique du Nord, afin de répondre aux exigences de ce marché. Cette entente améliorera le temps de développement et de production de cette nouvelle ligne de tracteurs à haute puissance.

Grâce au savoir-faire exclusif de Kubota en machineries agricoles et à l'expérience de Buhler dans ce segment, de nouveaux tracteurs conçus exclusivement pour Kubota seront disponibles aux États-Unis et au Canada, à partir de la seconde moitié de 2019.

« Notre compréhension des réalités de l'agriculture canadienne et des besoins de nos clients a toujours été au coeur de nos activités chez Kubota, a déclaré Bob Hickey, président de Kubota Canada Ltée. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'élargir nos horizons, puisque nos ingénieurs travailleront avec les employés de Buhler afin de développer et de produire des tracteurs adaptés aux besoins du marché canadien.»

À propos de Buhler

Nom de l'entreprise : Buhler Industries inc. Représentant : Marat Nogerov, président Siège social : Winnipeg (Manitoba) Création : 1932 Secteur d'activité : Conception, fabrication et distribution de machinerie agricole Chiffres d'affaires net : 287 984 000 $ CA (2018) Nombre d'employés : Plus de 1 000

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 170 chevaux-vapeur, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d'équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de machinerie pour les foins et d'épandeurs, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez le Kubota.ca ou communiquez directement avec KCL au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario), L3S 4K4 ou, par téléphone, au 905 294-6535.

SOURCE Kubota Canada Ltée

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 14:00 et diffusé par :