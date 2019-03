Une occasion pour les Canadiennes et les Canadiens de contribuer à façonner la manière dont l'histoire est racontée dans les sites de Parcs Canada





Les commentaires du public aideront à s'assurer que des histoires qui couvrent un plus grand éventail et sont plus inclusives sont racontées dans les sites patrimoniaux du Canada.

OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les sites de Parcs Canada appartiennent à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens et racontent qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a invité les Canadiennes et Canadiens à donner leur avis sur l'ébauche du document de Parcs Canada intitulé Le cadre pour l'histoire et la commémoration : Plan de réseau des lieux historiques nationaux 2019.

Parcs Canada souhaite raconter des histoires qui couvrent un plus grand éventail et sont plus inclusives dans les sites que l'Agence gère. Le cadre soutient cet objectif et propose une nouvelle approche globale et mobilisatrice en matière de mise en valeur de l'histoire du Canada au moyen de perspectives diverses et parfois complexes, notamment les périodes difficiles de notre passé. Plus particulièrement, il garantira que l'histoire et les voix des peuples autochtones seront inclues dans les lieux patrimoniaux.

En outre, Le cadre pour l'histoire et la commémoration soutiendra les travaux de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) en ce qui a trait à la désignation des sites, des personnages et des événements ayant une importance historique nationale. Le cadre présente aussi l'approche de la CLMHC concernant l'examen attentif des désignations historiques nationales existantes.

Parcs Canada s'engage à mener une consultation significative et à s'assurer que les partenaires, les groupes autochtones et d'autres intervenants ainsi que le public aient des occasions d'influencer et de contribuer aux priorités et à l'orientation de Parcs Canada.

On invite les Canadiennes et Canadiens à contribuer à façonner le futur des lieux patrimoniaux de Parcs Canada en partageant leurs opinions sur l'ébauche du Cadre pour l'histoire et la commémoration d'ici le 14 avril 2019 en visitant https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/plan/consultation.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'engage à rapprocher les Canadiennes et Canadiens des personnages, des sites et des événements d'importance qui ont façonné l'histoire riche et diversifiée de notre pays, y compris les histoires et les cultures des peuples autochtones. Ce cadre orientera la manière dont l'histoire est racontée dans les sites de Parcs Canada au cours des années à venir. J'encourage toute la population à participer à cette importante discussion et à contribuer à façonner le futur des sites patrimoniaux du Canada. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le précédent Plan de réseau des lieux historiques nationaux de Parcs Canada a été mis en oeuvre en 2000.

de Parcs Canada a été mis en oeuvre en 2000. Parcs Canada gère l'un des plus beaux et plus vastes réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles protégées au monde. Ce réseau préserve de nombreux lieux naturels et patrimoniaux, notamment 46 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, quatre aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . De concert avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient communiquées aux Canadiens et Canadiennes.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :