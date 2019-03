Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce liée à l'Aviation royale canadienne





OTTAWA, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à assister une annonce importante du gouvernement du Canada et Magellan Aerospace Corporation. Après l'annonce, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, ainsi que les députés locaux Robert-Falcon Ouellette et Kevin Lamoureux tiendront un point de presse.

Date : 15 mars 2019 Heure : 10 h 15 (HAC) Endroit : Magellan Aerospace, Winnipeg

660, rue Berry

Winnipeg (Manitoba)

On demande aux représentants des médias de se présenter à l'entrée principale située au 660, rue Berry et de s'inscrire à la table des médias.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 12:56 et diffusé par :