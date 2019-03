Le gouvernement du Canada finance une application de plan de navigation pour renforcer la sécurité des plaisanciers





KELOWNA, BC, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les océans, les lacs et les rivières du Canada peuvent être imprévisibles et s'y aventurer peut présenter un risque. Le gouvernement du Canada s'engage à assurer la sécurité des Canadiens sur nos voies navigables et fait en sorte, de façon prioritaire, que nos équipes de recherche et de sauvetage en mer soient bien équipées si elles sont appelées à aider des personnes en difficulté.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 595?000 $ dans une entreprise de technologie de Kelowna afin de développer une application mobile et un tableau de bord pour les plans de navigation. L'application fournira aux plaisanciers canadiens, pour la première fois, une application mobile intuitive, vouée à assurer leur sécurité. Le ministre Goodale était accompagné du député de Kelowna-Lake Country, Stephen Fuhr, et du PDG de Limnology Research Corporation (LRC) Consulting Solutions, M. Nelson Jatel, Ph. D.

LRC Consulting Solutions utilisera ces fonds pour développer une application mobile et un tableau de bord pour les plans de navigation permettant de créer et de soumettre un plan de navigation plus facilement et rapidement pour les capitaines de bateau. Du même coup, cette grande quantité de données sera plus accessible et plus exploitable pour les intervenants de recherche et de sauvetage. Cet outil augmentera ainsi l'efficacité des interventions en cas d'urgence en bateau.

Le financement a été mis à disposition au moyen du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S). Le FNI de R-S vise à financer des projets qui répondent aux objectifs du Programme national de recherche et de sauvetage (PNRS). Le gouvernement du Canada consacre 7,6 millions de dollars chaque année au soutien de projets nouveaux et en cours dans le cadre du FNI de R-S.

Citations

« Les voies navigables du Canada sont vastes et peuvent être dangereuses. Si un problème survient et que les plaisanciers ont besoin d'aide, cela peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec cette application, les plaisanciers ont un outil à portée de main qui peut rendre leurs déplacements plus sécuritaires. Cet outil réduira le nombre et la gravité des incidents maritimes de recherche et sauvetage en augmentant l'efficacité des missions de sauvetage et en réduisant le temps de réaction aux incidents de R-S. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Cette application augmentera immédiatement les chances de sauver des vies dans les eaux canadiennes en améliorant l'efficacité, la précision et la facilité de préparer un plan de navigation pour les plaisanciers canadiens. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des initiatives novatrices qui rendent la navigation de plaisance plus sécuritaire et permettent de rendre la capacité de recherche et de sauvetage en mer plus efficace et mieux coordonnée. »

- Stephen Fuhr, député de Kelowna-Lake Country

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les navigateurs canadiens et les professionnels de la sécurité maritime pour développer une nouvelle application mobile qui offre une solution intuitive, utile et robuste pour signaler un plan de navigation. Les plans de navigation constituent une partie importante de la boîte à outil de la sécurité maritime. Ce projet novateur, financé par le programme FNI de R-S de Sécurité publique Canada, facilitera et accélérera la préparation et la soumission des plans de navigation pour les capitaines de bateau et rendra du même coup la grande quantité de données plus accessible et utile pour le personnel de recherche et de sauvetage. »

- Nelson Jatel, directeur général, LRC Consulting Solutions

Faits en bref

Au Canada, les activités de recherche et de sauvetage constituent une responsabilité que partagent les gouvernements, l'armée, les bénévoles et les groupes industriels.

Le Canada compte environ 15?000 bénévoles qui soutiennent les opérations de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes.

La zone de responsabilité du Canada en matière de recherche et de sauvetage couvre 18 millions de kilomètres carrés de terre et d'eau et comprend le plus long littoral au monde.

